Mendoza

"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 19 al 24 de enero

El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio

Marcos Barrera
Marcos Barrera
El Gobierno de Mendoza publicó el cronograma semanal del recorrido del programa la Garrafa en tu Barrio.

El Gobierno de Mendoza publicó el cronograma semanal del recorrido del programa la "Garrafa en tu Barrio".

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.

Precios de la garrafa según la zona de residencia:

  • Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
  • Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
  • Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
  • Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
  • Departamento de Malargüe: $9.000
  • Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
  • Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Garrafa en tu barrio Mendoza
El programa

El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

  • El envase
  • Fotocopia de DNI
  • Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa en tu barrio.jpg
El programa

El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma semanal del 19 al 23 de enero

Lunes 19

  • Guaymallén

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.

Belgrano: CCT 6-202 Cristóbal Colón 1890. A las 12.

  • General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

  • Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

  • Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.

Martes 20

  • Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9:30.

Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10:30.

San Francisco del Monte: Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11:30.

Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

  • Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10.

Tortugas: Polideportivo “Los Peregrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo ”Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.

  • San Rafael

Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.

  • Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10:30.

  • San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

  • Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.

Miércoles 21

  • Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

  • Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

  • Guaymallén

La Primavera: Bauzá y Rufino Ortega. A las 9:30.

Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11.

Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H Casa: 11. A las 12:30.

  • San Rafael

Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 10.

Cañada Seca: Paraje La Correina. Escuela 1-269 “Osvaldo Magnasco”. A las 11:30.

  • General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Jueves 22

  • Guaymallén

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9:30.

Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10:30.

Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11:30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 12:30.

  • Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

  • Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

  • Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.

  • Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

  • San Rafael

Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Viernes 23

  • General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

  • Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

  • Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Sábado 24

  • Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.

