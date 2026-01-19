"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 19 al 24 de enero

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

Garrafa en tu barrio Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa en tu barrio.jpg El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma semanal del 19 al 23 de enero

Lunes 19

Guaymallén

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.

Belgrano: CCT 6-202 Cristóbal Colón 1890. A las 12.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.

Martes 20

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9:30.

Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10:30.

San Francisco del Monte: Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11:30.

Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10.

Tortugas: Polideportivo “Los Peregrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo ”Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.

San Rafael

Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10:30.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.

Miércoles 21

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Guaymallén

La Primavera: Bauzá y Rufino Ortega. A las 9:30.

Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11.

Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H Casa: 11. A las 12:30.

San Rafael

Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 10.

Cañada Seca: Paraje La Correina. Escuela 1-269 “Osvaldo Magnasco”. A las 11:30.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Jueves 22

Guaymallén

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9:30.

Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10:30.

Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11:30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

San Rafael

Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Viernes 23

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Sábado 24

Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.