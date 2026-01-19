El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 19 al 24 de enero
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Cronograma semanal del 19 al 23 de enero
Lunes 19
- Guaymallén
El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30.
Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.
Belgrano: CCT 6-202 Cristóbal Colón 1890. A las 12.
- General Alvear
Bowen: CIC. A las 9.
- Maipú
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.
San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.
San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11
San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
- Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.
El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.
Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.
Martes 20
- Guaymallén
Jesús Nazareno: Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9:30.
Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10:30.
San Francisco del Monte: Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11:30.
Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.
- Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10.
Tortugas: Polideportivo “Los Peregrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
Tortugas: Polideportivo ”Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.
- San Rafael
Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.
- Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30.
Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10:30.
- San Carlos
Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.
Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
- Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.
Miércoles 21
- Maipú
General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30.
Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.
Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.
Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.
- Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.
Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.
Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.
- Guaymallén
La Primavera: Bauzá y Rufino Ortega. A las 9:30.
Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11.
Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.
Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H Casa: 11. A las 12:30.
- San Rafael
Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.
Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 10.
Cañada Seca: Paraje La Correina. Escuela 1-269 “Osvaldo Magnasco”. A las 11:30.
- General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Jueves 22
- Guaymallén
El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9:30.
Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10:30.
Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11:30.
Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 12:30.
- Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.
Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
- Las Heras - Alta Montaña
Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.
Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.
Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.
Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
- Luján
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.
Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.
Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.
- Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.
- San Rafael
Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.
Viernes 23
- General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
- Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.
- Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Sábado 24
- Capital - Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45.
Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.