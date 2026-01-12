El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 12 al 17 de enero
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Cronograma semanal del 12 al 17 de enero
Lunes 12
Guaymallén
- La Primavera: Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.
- Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10:30.
- Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11:30.
- Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana: B Casa: 28. A las 12:30.
General Alvear
- Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.
- Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H Casa: 5. A las 10:45.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.
- San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.
- San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11
- San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Santa Rosa
- Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.
- Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9:30.
- 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
Las Heras
- El Borbollón: CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30.
- El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.
- El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11:30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9:30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.
San Rafael
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
- Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10:30.
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.
Martes 13
Guaymallén
- Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9:30.
- Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30.
- El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G Casa: 14. A las 11:30.
- El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9:40.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11:40.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12:20.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 11.
- Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. A las 11:30.
- Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 12.
Junín
- La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
- La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
San Rafael
- El Nihuil: Playón. A las 10
Tupungato
- Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.
La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:20.
- La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11:30.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 11:40.
Miércoles 14
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.
- La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10:30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11:30.
San Martín
- Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.
- Tres Porteñas: CIC. A las 11.
- El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Junín
- Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9:30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30.
- El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.
Las Heras
- El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9:30.
- El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.
- La Cieneguita: Gimnasio Nº12. Padre Bruno y Adolfo Calle. A las 11:30.
San Rafael
- Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.
- Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.
General Alvear
- Bowen: Barrio E Tanque. A las 9.
- Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10:45.
- Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11:15.
Jueves 15
Guaymallén
- Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30.
- Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30.
- Belgrano: Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30.
- Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B Casa: 23. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9:40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 11:40.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.
Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde: CIC. A las 11.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.
- La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.
Luján
- Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.
- Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.
- Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
San Rafael
- Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.
Viernes 16
Las Heras
- El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30.
- El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30.
- El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 11:30.
Rivadavia
- La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
- Carmensa: Polideportivo. A las 9.
San Martín
- Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30.
- Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.
- Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30.
- Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Malargüe
- Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
Sábado 17
Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón Deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC 2. A las 12:45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.