"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 12 al 17 de enero

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa-en-tu-barrio-cronograma-1 El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma semanal del 12 al 17 de enero

Lunes 12

Guaymallén

La Primavera: Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10:30.

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11:30.

Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana: B Casa: 28. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H Casa: 5. A las 10:45.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9:30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Las Heras

El Borbollón: CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30.

El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10:30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.

Martes 13

Guaymallén

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9:30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G Casa: 14. A las 11:30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9:40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11:40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12:20.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 11.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. A las 11:30.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 12.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:20. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11:30. La Menta: Refugio Zabala. A las 11:40.

Miércoles 14

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10:30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11:30.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.

La Cieneguita: Gimnasio Nº12. Padre Bruno y Adolfo Calle. A las 11:30.

San Rafael

Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.

General Alvear

Bowen: Barrio E Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10:45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11:15.

Jueves 15

Guaymallén

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30.

Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30.

Belgrano: Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B Casa: 23. A las 12:30.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9:40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 11:40.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.

Viernes 16

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 11:30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Sábado 17

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Capital - Recorrido 1