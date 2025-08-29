La frase de la filosofía romana para afrontar la vida con claridad: ¿Qué significa "Faber est suae quisque"?

Apio Claudio el Cieg Apio Claudio Caeco constituye sin duda alguna una de las personalidades más polifacéticas de la Roma republicana

La frase de la filosofía romana para ¿Qué significa "Faber est suae quisque fortunae"?

Más allá de su contexto histórico, esta frase conserva plena vigencia en la actualidad. Nos recuerda que, aunque las circunstancias externas influyen, son nuestras decisiones, disciplina y perseverancia las que marcan la diferencia en el rumbo de la vida. En lugar de depender únicamente de la suerte o del entorno, este pensamiento nos empuja a asumir responsabilidad sobre nuestras elecciones.

La frase también conecta con la filosofía estoica, que resalta el autocontrol y la aceptación de lo inevitable, pero nunca como una excusa para la pasividad. Epicteto o Marco Aurelio habrían coincidido en que, aunque no controlamos todo lo que sucede, sí podemos decidir cómo reaccionamos y qué acciones tomamos. De este modo, la “fortuna” no es solo un azar externo, sino el fruto del trabajo constante, la preparación y la claridad en los objetivos.