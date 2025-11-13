Dentro de la industria automotriz, hay una fábrica de autos que está naciendo con la intención de revolucionar mucho más que simplemente el mercado. Parece un concesionario, y actualmente funciona en más de 2,7 millones de metros cuadrados, produciendo más de 5.000 autos eléctricos por día.
La fábrica de autos más grande del mundo está naciendo en China: produce más de 5.000 autos eléctricos por día
Esta fábrica promete alcanzar los 130 millones de metros cuadrados, siendo incluso más grande que una ciudad de Estados Unidos. ¿Cuántos autos fabricará?
La misma pertenece a BYD, la marca de autos que recientemente ha irrumpido en este mundo, superando a grandes marcas como Tesla.
La fábrica de autos que promete revolucionar el mercado
Ubicada en Zhengzhou, China, esta fábrica, que está desarrollándose por fases, alcanzará los 130 millones de metros cuadrados. Es decir, será diez veces más grande que las fábricas de Tesla.
Como si fuese poco, esta fábrica también ocupará diez veces más terreno que toda la ciudad de San Francisco, ubicada en Estados Unidos.
Esta mega fábrica va a tener una capacidad superior al millón de vehículos al año en materia de producción, y lo cierto es que promete revolucionar la historia de la industria automotriz.
Desde su fundación en 1995, BYD es una marca que poco a poco comienza a crecer en el mercado. Empezó con la fabricación de baterías, pero en el año 2003 dio el salto hacia la fabricación de automóviles. Primero de gasolina, pero luego, y es lo que predomina hoy, los híbridos conectables y los eléctricos.
El desembarco de estos autos en Argentina
"BYD (Build Your Dreams), la empresa de innovación tecnológica especializada en vehículos de nueva energía, ya inició la primera preventa exclusiva, marcando un hito en la industria automotriz nacional", reza el comunicado de la marca china.
A pesar de que aún sus autos no tienen precios oficiales, a través del sitio www.byd.com/ar los interesados ya pueden cargar sus datos y realizar una reserva para alguno de ellos, que en todos los casos es de 500 dólares (o su equivalente en pesos argentinos).
En concreto, los autos impulsados por la marca china serán tres en total. Dos autos 100% eléctricos y uno híbrido que se enchufa. Estos son, por un lado, el Dolphin MINI y el Yuan Pro; y por el otro, el Song Pro DM-i.