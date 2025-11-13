La fábrica de autos más grande del mundo está naciendo en China: produce más de 5.000 autos eléctricos por día

Embed - La fábrica más grande del mundo está naciendo en China Descubre cómo BYD construye su megafábrica en Zhengzhou, con más de 2,7 millones de m² ya en funcionamiento, 60.000 trabajadores y 5.000 autos eléctricos por día. Y esto es solo el comienzo: al completarse, alcanzará 130 millones de metros cuadrados, será 10 veces más grande que Tesla y ocupará más espacio que toda la ciudad de San Francisco. Con capacidad para producir más de 1 millón de vehículos al año, esta planta marcará un antes y un después en la historia de la industria automotriz. #BYD #AutosElectricos #Megafabrica #Tesla #China @exxan.consultorias La fábrica más grande del mundo está naciendo en China Descubre cómo BYD construye su megafábrica en Zhengzhou, con más de 2,7 millones de m² ya en funcionamiento, 60.000 trabajadores y 5.000 autos eléctricos por día. Y esto es solo el comienzo: al completarse, alcanzará 130 millones de metros cuadrados, será 10 veces más grande que Tesla y ocupará más espacio que toda la ciudad de San Francisco. Con capacidad para producir más de 1 millón de vehículos al año, esta planta marcará un antes y un después en la historia de la industria automotriz. BYD AutosElectricos Megafabrica Tesla China Paris - Else

Como si fuese poco, esta fábrica también ocupará diez veces más terreno que toda la ciudad de San Francisco, ubicada en Estados Unidos.

Esta mega fábrica va a tener una capacidad superior al millón de vehículos al año en materia de producción, y lo cierto es que promete revolucionar la historia de la industria automotriz.

byd, fabrica Esta fábrica promete revolucionar el mercado automotor.

Desde su fundación en 1995, BYD es una marca que poco a poco comienza a crecer en el mercado. Empezó con la fabricación de baterías, pero en el año 2003 dio el salto hacia la fabricación de automóviles. Primero de gasolina, pero luego, y es lo que predomina hoy, los híbridos conectables y los eléctricos.

El desembarco de estos autos en Argentina

"BYD (Build Your Dreams), la empresa de innovación tecnológica especializada en vehículos de nueva energía, ya inició la primera preventa exclusiva, marcando un hito en la industria automotriz nacional", reza el comunicado de la marca china.

A pesar de que aún sus autos no tienen precios oficiales, a través del sitio www.byd.com/ar los interesados ya pueden cargar sus datos y realizar una reserva para alguno de ellos, que en todos los casos es de 500 dólares (o su equivalente en pesos argentinos).

En concreto, los autos impulsados por la marca china serán tres en total. Dos autos 100% eléctricos y uno híbrido que se enchufa. Estos son, por un lado, el Dolphin MINI y el Yuan Pro; y por el otro, el Song Pro DM-i.