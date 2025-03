Una enfermedad bastante particular

Jorge Escoto, especialista en podología y miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana, explicó: "El origen exacto de la enfermedad es desconocido. No obstante, la hipótesis más extendida es que la enfermedad se produce por microtraumatismos de repetición sobre la cabeza del segundo dedo del pie produciendo un colapso de los vasos sanguíneos que produce la necrosis avascular".

Enfermedad de Freiberg.jpg La enfermedad afecta en mayor medida a las mujeres.

Una de las particularidades que presenta es que las estadísticas arrojan que es más común que se produzca en mujeres que en los hombres, apareciendo durante el crecimiento en la pubertad y, tal como expresó el especialista, "cuando hay un acortamiento gemelar y marcha en puntillas".

Otro factor que puede constribuir al desarrollo de la Enfermedad de Freiberg es practicar deportes que conlleven un gran impacto en los pies, como bailar, correr o saltar ya que si son realizadas con mucha frecuencia "favorecen el colapso óseo".

¿Cómo se trata la enfermedad de Freiberg?

Jorge Escoto indica que es necesario, además de la exploración, realizar radiografías y "una vez confirmado que estaríamos ante la Enfermedad de Freiberg, el tratamiento podológico consiste en la realización de un estudio biomecánico, estudio de presiones plantares y la confección de soportes plantares para descargar la zona metatarsal afectada".

Una vez que se confirma que el dedo del pie posee esta necrosis, los podólogos recomiendan el uso de zapatos con una suela que tenga buena capacidad de amortiguación, así se puede evitar la deformidad permanente de la cabeza metatarsiana intentando preservarla anatómicamente.

El especialista detalla que en "en algunos casos, se han de pautar analgésicos o realizar infiltraciones con corticoides y anestésico local. También puede requerir la inmovilización con yeso o con bota, muletas y descarga completa. Además, si el tratamiento conservador fracasase, se podría llegar al tratamiento quirúrgico, pero no es lo más habitual".

Antes de finalizar, el profesional de la salud mencionó que no es una enfermedad grave y que si se trata correctamente no habrían complicaciones. Sin embargo, si no se le presta atención, si puede producir secuelas como una metatarsalgia crónica, la rotura de la placa plantar, la deformidad del dedo (dedo en garra o martillo) o, en el peor de los casos, artritis.

Si deseas continuar leyendo sobre la temática puedes visitar el siguiente link: cómo eliminar los hongos de los pies usando orégano y ajo.