Gino Catania es un seminarista de General Alvear que fue seleccionado para colaborar en el servicio del altar durante la misa que el papa León XIV llevó a cabo este martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
La emoción de un mendocino que asistió al Papa en la misa de Córdoba
Gino Catania es oriundo de General Alvear y fue elegido para ser uno de los monaguillos que acompañaron al sumo pontífice durante la misa celebrada este martes en Córdoba
El joven tiene 26 años vivó con emoción el hecho. Pertenece a la Diócesis de San Rafael. Actualmente cursa el octavo y último año de formación sacerdotal en el Seminario Jesús Buen Pastor de Río Cuarto, donde estudia desde hace cinco años. Además, durante los fines de semana realiza tareas pastorales junto al padre Osvaldo Leone en la localidad cordobesa de Sampacho.
Su participación en la celebración papal surgió a partir de una convocatoria para que distintos seminarios del país estuvieran representados en la misa. En el caso de Río Cuarto, cinco seminaristas reunían las condiciones necesarias para cumplir con esa responsabilidad y la elección se definió mediante un sorteo.
Cómo fue elegido el seminarista mendocino para acompañar al Papa
Gino explicó que la noticia lo tomó por sorpresa y que la selección no respondió a una elección personal de las autoridades, sino al resultado del sorteo realizado entre los cinco estudiantes que cumplían con los requisitos.
"Entre los cinco más grandes se sorteó y, providencialmente, salí sorteado yo", explicó el joven de General Alvear.
Los candidatos debían contar con los ministerios, conocimientos y responsabilidad necesarios para desempeñarse en el servicio litúrgico. La propuesta de la organización era que cada seminario tuviera un representante durante la celebración.
El joven expresó su alegría por la oportunidad y también reconoció la responsabilidad que implica estar cerca del sumo pontífice. "Siento una emoción muy grande y también gran responsabilidad", manifestó.
Qué función cumplió Gino Catania durante la misa de León XIV
El seminarista alvearense fue seleccionado como uno de los monaguillos que colaboraron durante la misa que León XIV celebrará en FAdeA. Su tarea estuvo vinculada con el servicio del altar y la asistencia litúrgica durante la ceremonia.
Además, participó de la procesión de entrada, llevar la cruz, las velas o el turíbulo, preparó los elementos del altar y le acercó al pontífice los elementos necesarios para la celebración eucarística.
Para Gino, la experiencia representó mucho más que una participación en un acontecimiento religioso multitudinario. Según expresó, se trató de un momento histórico para su vida y su vocación sacerdotal, además de una oportunidad que nunca imaginó tener.
El joven transita el último tramo de su formación y, si se cumplen sus expectativas, el próximo año podría ser ordenado diácono. Mientras tanto, este martes tendrá la posibilidad de vivir desde un lugar privilegiado la visita de León XIV a Córdoba.
En pocas palabras
- Seminarista mendocino: Gino Catania, de General Alvear, fue elegido como monaguillo para asistir al papa León XIV.
- Selección para la misa: el joven de 26 años, estudiante de último año de sacerdocio, fue sorteado entre cinco candidatos del seminario.
- Rol litúrgico: Catania colaboró en el servicio del altar y la asistencia litúrgica durante la celebración en Córdoba.