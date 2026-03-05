La emoción de la familia de Nuri Donnantuoni al recibir la corona con la que fue reina de la Vendimia

Desde hace 11 años, cada recuerdo que dejó es atesorado por quienes la conocieron y la quisieron. Nerea contó que, inexplicablemente -teniendo en cuenta que la joven partió con apenas 29 años-, Nuri dejó muchas cosas ordenadas antes de morir. Entre ellas, un gran archivo con los diarios publicados el año en que fue reina de la Vendimia, que su madre conserva como uno de sus bienes más preciados.

“Por eso, la corona no es solo un adorno ni un objeto frívolo: la vemos a ella usándola, como también sus demás atributos, que todavía tenemos en casa”. Entre esos atributos están el bastón, el traje y la corona con la que fue elegida reina distrital de Pareditas.

Nostalgia, no tristeza por Nuri

Nuri 5 La mamá de Nuri junto a la reina de la Vendimia, Alejandrina Funes y la virreina, Sofía Perfumo, durante el homenaje. Prensa de San Carlos

Nerea contó que hace algunos años la familia decidió dejar de recordarla con tristeza y hacerlo con la alegría que ella desplegaba. “Es la misma alegría con la que la recuerdan todos los que la conocieron. Iba a todas partes a las que la invitaban, tanto a un acto protocolar como al cumpleaños de un niño que era su fan, siempre predispuesta y responsable de sus atributos”.

En medio de los recuerdos aparece su papá, Aldo, quien falleció el año pasado. “A él le costaban los homenajes, se emocionaba mucho. A veces no podía participar, pero yo le contaba y eso lo hacía feliz”. Según Nerea, algo similar ocurre con muchas personas que todavía hoy se acercan para demostrar cariño a la familia o compartir fotos que ellos no conocían. “Eso es lo que Nuri dejó en la gente”, sostuvo.

Cómo se restauró la corona

Nerea contó que se enteraron este martes del homenaje y que tampoco sabían que la Provincia estaba restaurando la corona, donada hace seis años por el municipio de San Carlos. La sorpresa fue doble: no esperaban recibir ese regalo, que cobró otro significado en el contexto de los 90 años de la Vendimia.

La hermana de Nuri agregó que fue Nicolás Lara quien se encargó de poner a punto la corona tal como la usó durante su representación departamental. También destacó que tanto ella como su mamá y el resto de la familia fueron tratados con respeto y afecto por el equipo de Cultura y por los funcionarios municipales. Participaron del homenaje el secretario Diego Gareca, el intendente Alejandro Morillas, la reina de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina Sofía Perfumo, quienes acompañaron la entrega de la corona.