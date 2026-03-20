Arriesgó su vida por un sueño: la dramática historia del "encantador de perros"

Cesar Millan con perros César siempre fue amante de los perros.

Tiempo después, para ser más preciso el 23 de diciembre de 1991, le comunicó a su familia que había tomado la decisión. "Fui donde mi madre, de nuevo, y le dije 'mamá, me voy'. '¿A dónde vas? Mañana es Navidad', me dijo. Y le respondí 'me voy a América'. Entonces, mi padre, que había ahorrado 100 dólares, me los dio y lo puse en mis calcetines", contó César.

En ese momento, su padre lo aconsejó y le advirtió lo que se vive en la frontera, un lugar muy peligroso. Cuando llegó, César conoció lo que era el miedo. Según comentó, hay mucha gente tratándo de aprovechar la vulnerabilidad de quienes están intentando cruzar.

Varias veces se dejó atrapar por la policía fronteriza de Estados Unidos, ya que le concedían alimento, que no sucedía con la policía mexicana. Luego de un periodo indefinido, César contó que pudo usar el dinero que le dio su padre para pagarle a una persona que lo ayudó a cruzar. "Un hombre delgado vino hacia mí, muy sucio, fumando un porro y me dijo 'por cruzar la frontera te cobro 100 dólares'. Era todo lo que tenía, era una señal. Él conocía el camino", sentenció.

cesar millan encantador de perros En 2021 se estrenó el reality César Millán: mejores humanos, mejores perros. Por el momento tiene cinco temporadas.

Su vida en Estados Unidos

Cuando Millán desembarcó en Estados Unidos, comenzó limpiando residencias de perros y como peluquero canino. Tiempo después y con mucho esfuerzo, inauguró un centro psicológico canino en California, enfocado principalmente en la rehabilitación de perros agresivos.

Su trabajo fue tan exitoso que salió en el medio Los Ángeles Times y en 2004 lo contrataron de un canal de televisión para un reality show titulado The Dog Whisperer (El encantador de perros). Su profesionalismo lo llevó pronto a editar siete libros, una revista y varias series.

Embed - Cesar Millan en Instagram: "When a dog locks in, you must break the trance. In this clip, I demonstrate how timing snaps Romeo out of fixation before it becomes a fight. Dogs don’t need anger; they need decisive communication. Watch more videos like this on my YouTube channel! Cuando un perro tiene fijación en algo, tienes que romper ese trance. En este clip, de Better Human Better Dog te enseño cómo el momento exacto lo saca de la fijación antes de que se convierta en pelea. Los perros no necesitan enojo; necesitan comunicación decisiva. Ve más videos como este en mi canal de YouTube." View this post on Instagram

Pese a ello, su vida personal no tenía relación con las sonrisas que mostraba en la pantalla. El 2010 fue un año de pérdidas para la celebridad de los perros. Se murió su pitbull y su esposa Ilusión (con la cual tuvo dos hijos) le pidió el divorcio, por lo que la situación lo llevó a una sobredosis de píldoras.

Millán contó que "el sentimiento de fallar y no ser suficientemente bueno" fue lo que lo empujó a ese límite. En ese entonces, agradeció a Jada Pinkett Smith, por ser su amiga y su "cable a tierra".

Cesar Millan comprometido César Millán se comprometió con Jahira Dar en 2016 y publicó esta imagen en su Instagram.

Al tiempo, logró salir de la depresión, y conoció a la estilista Jahira Dar, en 2016 se comprometió con ella y en la actualidad es quien lo acompaña en sus nuevas aventuras. Por ejemplo, César Millán Live. Un tour alrededor del mundo, donde el entrenador continúa haciendo lo que más le gusta. Trabajar con perros y demostrar a las personas, que también es necesario aprender de la madre naturaleza para ser mejores humanos.