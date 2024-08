La DGE salió a promocionar el profesorado de Matemática por la escasez de docentes en esa área

►TE PUEDE INTERESAR: La DGE definió la carreras prioritarias para el ciclo lectivo del año que viene

Profesorado de Matemática, carrera docente promocionada en Mendoza.jpg Una de las causas por la que los aspirantes al profesorado de Matemática dejan la carrera es porque les parece difícil. Aducen que llegan con mala formación del Secundario. Axel Lloret

También para generar una serie de estímulos para que los nuevos aspirantes a la docencia elijan Matemática, hay otro dato que alarma que es la cantidad de llamados para una suplencia que quedan vacantes.

"Hay una política del Ministerio de Educación, como del gobernador Alfredo Cornejo respecto de las necesidades del sistema y es por ello que el profesorado de Matemática es prioritario, como el de Enseñanza Primaria, Especial, Inglés, Lengua y Literatura", marcó la funcionaria en diálogo con Diario UNO.

Matemática lidera el ránking de la carrera docente con menos ingresantes y menos egresados

Matemática es el profesorado más crítico dentro de los institutos de formación docente que tiene bajo su órbita la DGE y que son públicos y gratuitos. Luego, le sigue el de Educación Especial, es decir para alumnos con discapacidad y por detrás quedan Inglés, Lengua y Literatura, como el profesorado de Enseñanza Primaria.

Ramos reconoció que los números hablan por sí solos cuando se analizan los datos de los ingresantes en los institutos con esta oferta y cómo va decayendo con el devenir de los años la continuidad de la trayectoria de ese alumno que aspiraba a ser profe de Matemática.

La materia sigue generando antipatía entre los chicos en la escuela, sólo por mencionar que la primera prueba que se hizo en el primer semestre arrojó magros resultados sobre el desempeño. Siete de cada 10 chicos no resuelven ciertas operaciones estipuladas para 7° grado, por ejemplo.

Matrícula de alumnos de profesorado de Matemática.png

Según datos del Nivel Superior, el ingreso a las carrera es bajo y el egreso también. Hay casos emblemáticos que se pueden ver en esta radiografía actual. Por ejemplo, el Instituto 9.009 de Tupungato no hubo nuevos aspirantes en primer año, no hay alumnos en segundo. Quedan 5 en tercer año y hay 8 que están en su último año.

También se puede ahondar de lo que arroja el 9.007 en Alvear, en el que 29 comenzaron la carrera este año, hay 5 estudiantes que llegaron al segundo año, para el tercer año hay más alumnos con 36 de matrícula, pero menos de la mitad, comparado con los ingresantes, llegó al final de la carrera.

Y en el 9002 se puede observar que hay 129 alumnos en 4°, pero es un número importante por la cantidad de recursantes, aclararon.

Profesorado de Matemática en los Institutos de Formación Docente en Mendoza Los ingresantes al profesorado de Matemática tendrán una beca estímulo solventada por la DGE, a partir del año que viene. Axel Lloret

"La realidad es que se recibe entre el 15% y el 20% de los alumnos que ingresan al profesorado de Matemática. El mayor desgranamiento se produce entre el primero y el segundo año. Las causas son múltiples. En algunos casos, los aspirantes llegan con materias previas a iniciar el profesorado, porque no trae una buena base del Secundario o a veces ven que es muy díficil y no pueden hacerlo", evaluó la funcionaria en qué contexto se da la caída de la matrícula o directamente que no optan por esta carrera docente importantísima para la alfabetización.

El profesorado de Matemática tendrá un incentivo económico y una rápida salida laboral antes de egresar

Ramos destacó que frente al déficit de las aulas en los institutos de estudiantes del profesorado de Matemática, como actualmente docentes que enseñen en el sistema de primaria y de secundaria, se desplegaron una serie de estrategias como el cambio en el diseño curricular y una beca de estudios para los jóvenes que opten por esta formación.

"Esta beca va a ser un complemento a la Progresar por ejemplo. Será de $ 45.000 y es un incentivo económico para los alumnos que se anoten a esta carrera para estudiar en el 2025", adelantó.

Por otro lado, las carreras prioritarias también permiten un ingreso rápido al futuro profesional sin bono de puntaje y presentando la carpeta de antecedentes.

"Cuando sos estudiante avanzado, con las prácticas de tercero vos podés presentarte con carpeta de antecedentes. Tenemos muchos alumnos que están dando clases y que están próximos a recibirse por la falta de profesores de Matemática", reconoció la profesional.

Profesorado de Matemática, carrera prioritaria en Mendoza.jpg Cada vez hay menos alumnos en los institutos docentes para el profesorado de Matemática y el gobierno salió a dar estímulos para potenciar estos recursos humanos. Axel Lloret

Pocos profes de Inglés en las aulas porque se los llevan las empresas de software

El profesorado de Inglés es otra de las carreras de formación docente que serán promocionadas en el ingreso 2025 para el incentivo de las personas que quieran seguir la docencia y concurran a los institutos que tiene diseminada la DGE en toda la provincia.

Aquí el fenómeno que se da no es la baja matrícula, sino que los profesores del idioma extranjero optan por realizar otros trabajos antes que la docencia y son atraídos por las empresas de tecnologías de la información.

En Inglés hay buena cantidad de ingresantes y de egresados, "pero es una profesión muy demandada, entonces muchas veces trabajan en empresas privadas, fundamentalmente las de software que están contratando profes de Inglés que les enseñan programación, antes que hacer el proceso inverso", destacaron desde la DGE.

