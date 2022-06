La conmovedora historia de una joven moza que, tras atender una "mesa complicada", no recibió propina y explotó en angustia

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen. Yo no puedo creer que me jodí con una mesa, los traté súper bien, ellos eran muy amables”, arrancó diciendo en este video que se grabó dentro de su auto, al salir del trabajo.

“Les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa. Les pregunto y me dicen: ‘Sí, todo bien, tranquila que sabemos que no es culpa tuya´”, contó.

Eso la llevó a dialogar con sus jefes para que le aplicaran un descuento a la mesa. Tras llevarles la cuenta a la mesa, los comensales decidieron pagar con lo justo y retirarse, sin siquiera agradecerle la atención a Joyce.

“La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana, y no puedo creer que el ticket era de 100 dólares y no me dejaron ni un solo dólar”, expresó entre lágrimas. “Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso”, dijo indignada.

Entonces aclaró: “A mí no me jode la propina, sino que todo lo que hice para que ellos salieran contentos, y salieron contentos, pero no me dieron las gracias, ni con propina ni con palabras”. Como era de esperarse, millones de usuarios se compadecieron de ella a través de los comentarios.