La ciudad con más bicicletas en el planeta Tierra fue impulsada por la crisis del petróleo

Pero fue la crisis petrolera de 1973, cuando los precios del combustible se cuadruplicaron tras un embargo en el Medio Oriente, la que marcó un punto de inflexión definitivo. El aumento abrupto del costo del combustible expuso la vulnerabilidad de una sociedad dependiente de los automóviles y llevó a la ciudadanía y a sus líderes a cuestionar ese modelo de movilidad.

Ciudad bicicleta (1)

Cómo Ámsterdam logró convertirse en la ciudad con más bicicletas del mundo

Durante aquel período, el primer ministro neerlandés animó a adoptar estilos de vida más eficientes energéticamente, e incluso se celebraron “domingos sin autos” en los que las calles quedaban libres para peatones y ciclistas, recordándole a la sociedad cómo era una ciudad sin ruido ni contaminación.

Ese despertar social no fue momentáneo. Impulsó movimientos ciudadanos como Stop de Kindermoord (“Detengan el asesinato de niños”), que movilizó a padres y vecinos exigiendo calles más seguras para los más pequeños. La presión pública y la evidencia de los beneficios ambientales y de salud asociados al ciclismo empujaron al gobierno y a los municipios a invertir en infraestructuras dedicadas, como vías exclusivas para bicicletas, estacionamientos seguros y zonas peatonales conectadas por ciclovías.

Hoy la ciudad Ámsterdam no solo cuenta con una vasta red de más de 500 km de carriles bici y millones de bicicletas en circulación, que en algunos momentos han superado en número incluso a sus habitantes, sino que también representa un modelo global de movilidad sustentable y humana. Más del 38% de los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad se hacen en bicicleta, y su historia demuestra que una crisis puede convertirse en oportunidad, si una comunidad se une para pedalear hacia un futuro diferente.