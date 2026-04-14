La casa prefabricada china que se vende por $843.885 el m² y se instala en 10 horas en Argentina

Uno de los puntos más llamativos es la velocidad de armado. Según el fabricante, la casa de China puede instalarse en unas 10 horas. Incluso, al tratarse de un sistema modular, algunas partes pueden ensamblarse en apenas 2 horas, lo que reduce significativamente los costos de mano de obra.

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Cómo es la casa prefabricada que llega desde China

La vivienda de China está hecha con una estructura de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, que pueden incluir materiales como EPS, lana de roca o poliuretano. Esta combinación no solo apunta a reducir costos, sino también a mejorar el aislamiento térmico y acústico.

Además, llega con elementos básicos ya instalados:

Puertas y ventanas con doble vidrio

Instalación eléctrica completa (enchufes, luces y disyuntor)

Esto permite que, una vez montada, pueda utilizarse casi de inmediato. Entre sus características principales se destacan:

Resistencia al óxido

Diseño impermeable

Resistencia al fuego (grado A)

Capacidad de soportar vientos fuertes y movimientos sísmicos

Base simple, sin necesidad de grandes obras previas

A ese costo inicial hay que sumarle impuestos, que rondan los $121.382 y el envío internacional, que varía según el destino que peude ser Argentina o no. También existe la posibilidad de incorporar extras como cocina equipada, baño completo, electrodomésticos o incluso detalles como terrazas.

Se puede adquirir a través de Mercado Libre, sin embargo:

No vas a ver la casa físicamente antes

No tratás con una constructora argentina

No incluye automáticamente instalación en tu terreno

Es básicamente importar un módulo habitacional