La boda de Agustín Neglia en el Caribe duró tres días, tuvo 100 invitados y un ritual maya frente al mar

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en la Riviera Maya, México La modelo Mariana Rojas y el mendocino Agustín Neglia convirtieron su boda en tres días inolvidables en un resort del Caribe. Foto: Gentileza Grand Palladium Riviera Maya

Martín "Tino" Neglia, reconocido actor mendocino que es recordado por su papel de José de San Martín, es papá de Agustín y tuvo su protagonismo en la celebración de su hijo que duró tres días.

“Tenía que ser con Palladium y tenía que ser en México”, confesó Agustín Neglia, quien eligió al TRS Yucatán Hotel como epicentro de una boda que combinó naturaleza, espiritualidad y glamour. Las familias y amistades viajaron al Caribe desde Italia, España, Estados Unidos, Dinamarca, Perú, República Dominicana, Turquía y, por supuesto, Argentina.

Agustín Neglia y su boda soñada en el Caribe

La unión matrimonial del conductor de "Modo Selfie" y "Modo Foodie" comenzó el 29 de octubre con una ceremonia de blanco, una fiesta de bienvenida para que amigos y familiares se conocieran y compartieran la energía del lugar en el Caribe.

“El objetivo fue unir grupos, mezclar mundos, lograr una fusión de energías”, contaron los novios que agradecieron a través de sus redes las buenas vibras recibidas por sus seres queridos.

Al otro día fue el turno del “Ritual de las Intenciones”, un emotivo encuentro oficiado por un chamán maya con danza, fuego y los cuatro elementos. Cada invitado escribió deseos para los novios en un papel, teniendo como escenario el atardecer caribeño.

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en la Riviera Maya, México - Aquí con su papá Martín Tino Neglia Agustín Neglia, en un momento de la celebración, junto a su papá, el actor Tino Neglia (80), quien se ve con su bastón a la derecha. Foto: Gentileza Grand Palladium Riviera Maya

Finalmente, el viernes 31 llegó el momento más esperado: la boda oficial, celebrada bajo una pérgola frente al mar. El tío y padrino de la novia ofició la celebración, y cinco amigos de ambos -testigos incluidos- dedicaron discursos de un minuto cada uno.

“Fue una ceremonia interactiva que reflejó exactamente lo que somos”, describió el mendocino Agustín Neglia.

Un banquete con alma argentina y espíritu maya

Tras las fotos doradas del atardecer, los invitados se distribuyeron en distintas islas gastronómicas sobre la arena, con un menú que combinó costumbres argentinas con sabores del mundo y en especial de México.

Entre luces colgantes, mesas boho y una pista luminosa de 100 m², la música estuvo a cargo de un DJ argentino amigo de la pareja.

“Queríamos una energía de disfrute total, sin preocupaciones, conectados con la naturaleza y con nosotros mismos”, contaron los recién casados.

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en la Riviera Maya, México La fiesta al atardecer incluyó tambores lumínicos con agua y de fondo la playa de la Riviera Maya, en México. Foto: Gentileza Grand Palladium Riviera Maya

Durante la noche, un grupo de chamanes ofreció un impactante show de tambores lumínicos con agua, un espectáculo hipnótico que unió la esencia mexicana con la energía argentina.

Y como guiño a la cultura local, los invitados recibieron accesorios inspirados en el Día de los Muertos, para sumarse a la temática y celebrar la vida en la pista.

El vestido soñado y el estilo de los novios

Para su gran día, la modelo e influencer marplatense Mariana Rojas confió en el talento del diseñador Gabriel Lage, quien creó un vestido de alta costura confeccionado con siete telas cosidas a mano, bordadas con perlas y detalles de mangas y corsé liviano.

“Quería un diseño cómodo, que me permitiera disfrutar toda la noche sin cambios”, contó la novia, radiante, tras disfrutar su boda al máximo.

Agustín Neglia, por su parte, lució un traje de lino color arena con mocasines marrones, perfecto para el clima tropical del Caribe.

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en la Riviera Maya, México Unos 100 amigos y familiares de los novios volaron desde distintas partes del mundo para la boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en el Caribe. Foto: Gentileza Grand Palladium Riviera Maya

El dress code para los 100 invitados a los festejos de esta boda fue variando a lo largo de los tres días: blanco el 29, libre el 30 y boho en tonos tierra y pasteles el 31.

“Queríamos que todos estuvieran relajados, tocando la arena con los pies y disfrutando de la libertad del lugar”, confiaron los novios, quienes comparten su pasión por los viajes alrededor del mundo desde hace ya más de tres años. De hecho, ahora planean ir a Japón en abril. "Vivimos en una constante luna de miel", aseguran los novios quienes tienen dos "hijos" perrunos: Milo y Moca.

Un escenario de película para una boda inolvidable

El TRS Yucatán Hotel y el Grand Palladium Riviera Maya fueron el marco ideal para sellar en matrimonio esta historia de amor. Con suites con piscina privada, servicio de mayordomo y vistas al mar, este resort del Caribe fue elegido también para filmar el reality de Netflix "Love Is Blind".

Allí, los invitados disfrutaron de cenas gourmet, espectáculos, clases de yoga, degustaciones de tequila y experiencias al aire libre, bajo el concepto del “todo incluido” llevado al máximo nivel.

Boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en la Riviera Maya, México Una boda soñada, con todos los condimentos, organizó la pareja: desde un ritual maya hasta baile argentino. Foto: Gentileza Grand Palladium Riviera Maya

Con playas infinitas, cultura vibrante y una atmósfera mágica, la Riviera Maya fue el escenario perfecto para una boda que quedará grabada en la memoria de todos.

Entre risas, danzas y promesas, Agustín Neglia y Mariana Rojas coronaron su amor frente al mar, en un lugar donde cada atardecer parece escrito para las grandes historias de película.