La boda de Agustín Neglia en el Caribe duró tres días, tuvo 100 invitados y un ritual maya frente al mar

Bajo el cielo turquesa de México y fiel a su estilo de vida, el conductor e influencer de viajes mendocino Agustín Neglia(42) y su pareja, la modelo Mariana Rojas, vivieron su boda soñada en la Riviera Maya, ya que el Caribe es un destino que para él representa el lugar ideal.
“Cumplimos el sueño de compartir días allí con nuestros familiares y amigos, todos desconectados, disfrutando el momento”, contó Neglia, emocionado por lo que vivió en las playas mexicanas. La pareja ya se había casado en Mar del Plata.
El enlace simbólico tuvo lugar casi un año después de la propuesta que el conductor le hiciera a la modelo en un globo aerostático en Capadocia, Turquía. Y reunió a 100 invitados, entre familiares y amigos que llegaron de diferentes lugares del mundo, en una experiencia de lujo.
Martín "Tino" Neglia, reconocido actor mendocino que es recordado por su papel de José de San Martín, es papá de Agustín y tuvo su protagonismo en la celebración de su hijo que duró tres días.
“Tenía que ser con Palladium y tenía que ser en México”, confesó Agustín Neglia, quien eligió al TRS Yucatán Hotel como epicentro de una boda que combinó naturaleza, espiritualidad y glamour. Las familias y amistades viajaron al Caribe desde Italia, España, Estados Unidos, Dinamarca, Perú, República Dominicana, Turquía y, por supuesto, Argentina.
La unión matrimonial del conductor de "Modo Selfie" y "Modo Foodie" comenzó el 29 de octubre con una ceremonia de blanco, una fiesta de bienvenida para que amigos y familiares se conocieran y compartieran la energía del lugar en el Caribe.
“El objetivo fue unir grupos, mezclar mundos, lograr una fusión de energías”, contaron los novios que agradecieron a través de sus redes las buenas vibras recibidas por sus seres queridos.
Al otro día fue el turno del “Ritual de las Intenciones”, un emotivo encuentro oficiado por un chamán maya con danza, fuego y los cuatro elementos. Cada invitado escribió deseos para los novios en un papel, teniendo como escenario el atardecer caribeño.
Finalmente, el viernes 31 llegó el momento más esperado: la boda oficial, celebrada bajo una pérgola frente al mar. El tío y padrino de la novia ofició la celebración, y cinco amigos de ambos -testigos incluidos- dedicaron discursos de un minuto cada uno.
“Fue una ceremonia interactiva que reflejó exactamente lo que somos”, describió el mendocino Agustín Neglia.
Un banquete con alma argentina y espíritu maya
Tras las fotos doradas del atardecer, los invitados se distribuyeron en distintas islas gastronómicas sobre la arena, con un menú que combinó costumbres argentinas con sabores del mundo y en especial de México.
Entre luces colgantes, mesas boho y una pista luminosa de 100 m², la música estuvo a cargo de un DJ argentino amigo de la pareja.
“Queríamos una energía de disfrute total, sin preocupaciones, conectados con la naturaleza y con nosotros mismos”, contaron los recién casados.
Durante la noche, un grupo de chamanes ofreció un impactante show de tambores lumínicos con agua, un espectáculo hipnótico que unió la esencia mexicana con la energía argentina.
Y como guiño a la cultura local, los invitados recibieron accesorios inspirados en el Día de los Muertos, para sumarse a la temática y celebrar la vida en la pista.
El vestido soñado y el estilo de los novios
Para su gran día, la modelo e influencer marplatense Mariana Rojas confió en el talento del diseñador Gabriel Lage, quien creó un vestido de alta costura confeccionado con siete telas cosidas a mano, bordadas con perlas y detalles de mangas y corsé liviano.
“Quería un diseño cómodo, que me permitiera disfrutar toda la noche sin cambios”, contó la novia, radiante, tras disfrutar su boda al máximo.
Agustín Neglia, por su parte, lució un traje de lino color arena con mocasines marrones, perfecto para el clima tropical del Caribe.
El dress code para los 100 invitados a los festejos de esta boda fue variando a lo largo de los tres días: blanco el 29, libre el 30 y boho en tonos tierra y pasteles el 31.
“Queríamos que todos estuvieran relajados, tocando la arena con los pies y disfrutando de la libertad del lugar”, confiaron los novios, quienes comparten su pasión por los viajes alrededor del mundo desde hace ya más de tres años. De hecho, ahora planean ir a Japón en abril. "Vivimos en una constante luna de miel", aseguran los novios quienes tienen dos "hijos" perrunos: Milo y Moca.
Un escenario de película para una boda inolvidable
El TRS Yucatán Hotel y el Grand Palladium Riviera Maya fueron el marco ideal para sellar en matrimonio esta historia de amor. Con suites con piscina privada, servicio de mayordomo y vistas al mar, este resort del Caribe fue elegido también para filmar el reality de Netflix "Love Is Blind".
Allí, los invitados disfrutaron de cenas gourmet, espectáculos, clases de yoga, degustaciones de tequila y experiencias al aire libre, bajo el concepto del “todo incluido” llevado al máximo nivel.
Con playas infinitas, cultura vibrante y una atmósfera mágica, la Riviera Maya fue el escenario perfecto para una boda que quedará grabada en la memoria de todos.
Entre risas, danzas y promesas, Agustín Neglia y Mariana Rojas coronaron su amor frente al mar, en un lugar donde cada atardecer parece escrito para las grandes historias de película.