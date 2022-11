La artista plástica mendocina Martha Artaza presenta "Percepción local", su primera muestra individual

►TE PUEDE INTERESAR: ArteH, un espacio cultural mendocino reconocido a nivel nacional

El director de este espacio de arte, Daniel Rueda, es quien ha asistido a Martha a la hora de elegir 20 dibujos de su obra, que es un homenaje a la naturaleza, desde su estilo abstracto.

La hoja, figura primigenia en la obra de esta artista plástica mendocina

Martha Artaza contó que si bien se inspira en la naturaleza y el paisaje local, su experiencia creativa tiene a la hoja como el elemento central

La muestra está compuesta por alrededor de 20 dibujos, para los que ha utilizado fibrones negros y lápices de colores.

Martha Artaza 3.jpg Las hojas y los colores terrosos típicos del paisaje mendocino

La naturaleza es lo que me inspira y como forma primigenia la hoja, con una tendencia a lo abstracto geométrico La naturaleza es lo que me inspira y como forma primigenia la hoja, con una tendencia a lo abstracto geométrico

En la muestra se va a ver cómo la artista plástica mendocina elabora una síntesis geométrica, para la que también utiliza papeles plegados.

Un homenaje a la naturaleza

La muestra, según describió la propia artista, es un homenaje a la naturaleza.

Mi intención es que ese homenaje tenga sentido, para que cuidemos la naturaleza, no desde un lugar romántico, sino que tenemos que tomar conciencia de este cuidado, con compromiso y convicción. También es un homenaje a ella Mi intención es que ese homenaje tenga sentido, para que cuidemos la naturaleza, no desde un lugar romántico, sino que tenemos que tomar conciencia de este cuidado, con compromiso y convicción. También es un homenaje a ella

Apenas había sido mamá de su hija mayor, Antonieta (30), Martha decidió tomar clases con el artista y maestro Luis Quesada.

"Comencé a aprender orfebrería con don Luis Quesada, recuerdo las largas charlas que teníamos en su taller, que prácticamente eran monólogos porque era un placer escucharlo, algo absolutamente enriquecedor"

Quesada, su maestro, le decía que trabajara siempre sobre la idea que la había inspirado.

"La verdad que a mi me inspira muchísimo la naturaleza. En mi caso, una hoja que abre la tierra y se puede transformar en un árbol, en un castaño, en un prado, todo lo que la naturaleza ofrece"

Esta inspiración Martha la expresa con su estilo abstracto. Por ha desarrollado el tema de la hoja hasta llegar a lo que va a mostrar en la galería.

Cómo influye el paisaje mendocino en la obra de Martha Artaza

Martha cuenta que el agregado de inspiración de su obra es el paisaje mendocino, por esto el título de la muestra es !Percepción local".

"Es la forma en la que percibo nuestro paisaje, un paisaje que la verdad me costó durante muchos años querer, ¿Quién puede disfrutar de un zonda? sin embargo, una aprende a querer el medio al cual pertenece"

Martha Artaza 2.jpg El juego geométrico en la obra de Martha Artaza

La artista plástica mendocina cuenta que cuando estudió historia del arte en la universidad, siempre me quedó grabado el concepto del color local. Es el color propio de un lugar.

"Mendoza tiene un color local del que se enamoran los que la visitan. El sol tórrido, el cielo siempre limpio, los tonos de las montañas. Cuando corre viento zonda esa atmósfera se ensucia, se pierden las líneas, los horizontes. Por eso mi paleta de colores está compuesta por colores terrosos"

Recuerdo y agradecimiento

Martha Artaza recuerda con mucho afecto a Jorge Gauna, quien ya falleció y era el dueño de Hipercerámico. Gauna trabajó muchos años junto al marido de Martha, Diego Pérez Colman, gerente de Hipercerámico y de quien surgió la idea de darle vida a ArteH.

Recuerdo a Jorge (Gauna) con mucho cariño, siempre fue un empresario visionario, que no se amedrentó en seguir a mi marido en esta locura de armar un espacio de arte en Hipercerámico. Es muy emocionante para mi volver al ruedo y nada menos que en esta galería Recuerdo a Jorge (Gauna) con mucho cariño, siempre fue un empresario visionario, que no se amedrentó en seguir a mi marido en esta locura de armar un espacio de arte en Hipercerámico. Es muy emocionante para mi volver al ruedo y nada menos que en esta galería

Más allá de esta exposición, la artista plástica mendocina reconoce estar en una etapa creativa, conectada con esa parte de ella que por el fragor del trabajo diario había dejado un poco de lado.

►TE PUEDE INTERESAR: La irreverente argentina que rompió todas las estructuras del arte convencional

Martha Artaza por Daniel Rueda

Daniel Rueda, el director del espacio ArteH y quien ha asistido a Martha Artaza en este desafío de su primera muestra individual, definió el trabajo, pero también lo que el trabajo como gestora cultural ha significado para el arte mendocino.

Como Director de ArteH Espacio Hipercerámico, presentar la exposición Percepción e identidad de la artista y gestora cultural mendocina MARTHA ARTAZA me posiciona ante un desafío no menor como interlocutor válido y, el deber de recurrir al mapa de las artes visuales de nuestra región Como Director de ArteH Espacio Hipercerámico, presentar la exposición Percepción e identidad de la artista y gestora cultural mendocina MARTHA ARTAZA me posiciona ante un desafío no menor como interlocutor válido y, el deber de recurrir al mapa de las artes visuales de nuestra región

Según Rueda, hay artistas y gestores que siempre imaginaron futuros posibles.

"Martha es precisamente una de esas protagonistas en esta escena. Ella es parte de quienes promovieron las realizaciones de los artistas en nuestra provincia. También quién generó nuevas posibilidades al ámbito local para el desarrollo artístico y profesional de nuestros creativos"

Tal y como lo expresó Rueda, Martha Artaza egresó en 1985 de la Facultad de Artes de la UNCuyo como Profesora de Artes Plásticas y posteriormente formó parte del staff de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mendoza durante la gestión de Víctor Fayad,

En 1997 asumió la dirección del Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) hasta el año 2006. En 1999 viajó a Europa a la feria ART BASEL y contactó con la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia, gestionando intercambios con importantes artistas. En el año 2000 es quien concretó la primera participación del MMAMM en la Feria de Arte Internacional ArteBA en la ciudad de Buenos Aires.

En 2002 recibió el Premio por su gestión frente al MMAMM como la Institución Cultural del año, otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte. En los años 2003 a 2005 organizó la Feria de Arte PUROARTE, primera feria de arte internacional en la región oeste. Desde 2013 hasta el 2019 gestionó la Dirección de Cultura de la Ciudad de Mendoza.

Rueda manifestó que, además de participar en numerosas exposiciones colectivas, la obra de Martha Artaza se encuentra en colecciones públicas y privadas. También su activa carrera profesional se ha documentado en varias publicaciones editoriales.

"Nobleza obliga reconocer que Martha Artaza permitió gracias a su sensibilidad y vocación pensar y actuar tendiendo puentes y lazos hacia otros actores, en busca de construcciones sólidas y horizontes más amplios implementando lógicas significativas con valores más humanos e igualitarios, que nos permitieron dar importantes pasos hacia un modelo diferente de producción cultural y definitivamente ser parte" "Nobleza obliga reconocer que Martha Artaza permitió gracias a su sensibilidad y vocación pensar y actuar tendiendo puentes y lazos hacia otros actores, en busca de construcciones sólidas y horizontes más amplios implementando lógicas significativas con valores más humanos e igualitarios, que nos permitieron dar importantes pasos hacia un modelo diferente de producción cultural y definitivamente ser parte"