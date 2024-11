Kiosqueros de escuelas plantearon sus dudas a la DGE por la merienda sin octógonos

kiosqueros dge escuelas.jpg Kiosqueros y buffeteros se reunieron con autoridades de la DGE por las nuevas exigencias de venta en las escuelas de Mendoza. Foto: Matías Pascualetti

En la DGE comparten la preocupación y es por ello que se aboga por una implementación paulatina de la norma, con opciones saludables y capacitación integral para que ese tipo de meriendas resulten elegidas por los niños y adolescentes.

Realidad vs ideal, el planteo de los kiosqueros por las meriendas saludables que exige el Gobierno

¿Es posible un 2025 con kioscos saludables en las escuelas? A medias. Eso es lo que plantean los kiosqueros, pero también lo que analizan desde la DGE, encargada de impulsar el cumplimiento de una ley diseñada desde el Ministerio de Salud provincial.

Lo que establece la norma N° 9.525, reglamentada a principios de octubre, es que los pliegos y contratos de los kioscos escolares deben adaptarse para cumplir con la ley nacional de etiquetado frontal.

Esta norma, formalmente llamada de Promoción de Alimentación Saludable, prohíbe la venta, regalo y publicidad en las escuelas de alimentos y bebidas que contengan al menos un sello; que son los que en su mayoría adquieren los chicos en los kioscos como galletitas dulces o saladas, chocolates, golosinas, juguitos o gaseosas.

“No estamos en contra de la merienda saludable. Todos ofrecen este tipo de opciones, pero el problema es que la ley prohíbe todos los alimentos que tengan octógonos y hoy el 100% tiene etiquetas”, repasa el kiosquero Joaquín. “No hay en el mercado productos empaquetados que no tengan al menos un octógono o rectángulo”, reflexiona, con razón.

En la DGE lo saben y si bien ya mandaron desde la Jefatura de Gabinete la notificación a las escuelas, la intención es ir despacio: el contexto social y la falta de educación en alimentación saludable no ayudan a que los kioscos se transformen de un día para el otro en 100% saludables.

“Nos parece que la ley es teórica y no está empapada de la realidad y de la dinámica. No es viable el cumplimiento de la ley, no sólo porque no hay productos sino porque además los chicos no los eligen.

Lo que van a lograr es que los papás los compren en otro lado y los manden con los productos a la escuela”, se quejó el kiosquero en diálogo con Radio Nihuil, minutos antes de entrar a la reunión pactada con la DGE.

Esa realidad de la que hablan los kiosqueros es la misma de la que son conscientes en la Dirección General de Escuelas. De ahí que la propuesta pasa por ir de a poco, asegurando una oferta sin octógonos a buen precio, más allá de la tradicional.

“Casi todo tiene octógonos pero podemos hallar un equilibrio”, propone García. Y en ese camino, la directiva a los directores de las escuelas es comenzar el próximo ciclo lectivo a “trabajar la temática concientizando y adecuando sobre alimentación saludable en los lugares de venta y promoción dentro de los establecimientos”.

Opciones saludables que la DGE busca que se vendan en los kioscos de las escuelas

Entre las opciones que la DGE pensó para sugerir a los kiosqueros, están las propuestas por la Sociedad Argentina de Pediatría, una de las organizaciones que asesoró a diputados y senadores nacionales en la elaboración del proyecto de etiquetado frontal.

Cereales sin agregados de azúcar; frutas de estación cortadas; licuado o gelatina; galletitas de salvado con queso; sánguches con verduras; semillas, yogures, bizcochuelos caseros, frutas secas y huevo duro son algunas de las ideas que de a poco se espera que tengan éxito entre los chicos.