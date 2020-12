Para que la obra circule. Para ser leído. Entonces, la obra ya no será más una propiedad del creador sino de todos.

Coronado marcó un hito en su vida: publicó literatura durante la pandemia de coronavirus, año dificilísimo para todo y para todos. Un año para sobrevivir y para no dejar de intentar. Pero él lo logró. Y así, La Espera, su nuevo libro de poesía, ya circula.

La Espera es una obra plena de sensaciones y vivencias pero también deliciosamente ilustrada por otro mendocino notable: el artista plástico Oscar Reina, que tuvo a cargo el arte de tapa y de páginas interiores.

Tapa de Libro La espera 02.jpg Foto: Gentileza

Julio Coronado habló con Diario UNO en este momento tan especial.

-¿Por qué se titula La Espera esta nueva obra?

- El título lo saqué del epígrafe de la novela Zama, de Antonio Di Benedetto, que dice "Víctima de la espera..." Porque siempre esperamos: lo bueno, lo malo, el amor, el dinero; es obvio que buscamos también, pero la espera es una parte importante de nuestra vida.

-¿Qué es esta nueva obra que acabás de publicar en el cierre de un año tan inolvidable como el año de la pandemia?

- Es un libro de poemas donde se pueden tocar varios temas pero la búsqueda es sólo estética. No interesan los temas aunque algunos tengan más prioridad que otros. Lo único que me ha importado desde que escribo es la forma, aunque en algunos poemas se puedan conocer opiniones personales solo están en función del poema y no porque mi opinión tenga que tener alguna importancia.

- ¿Qué te mueve más a escribir? ¿La poesía o la narrativa?

- No lo sé, creo que mi forma de ver el mundo es a través del lenguaje: en algunas oportunidades prefiero la narrativa y en otras la poesía. La diferencia está en que por el momento solo he publicado poesía. En palabras veo el mundo.

- ¿Cómo se consigue tu libro?

- Para conseguir el libro pueden conectarse a través de mis redes sociales.

Instagram: @juliocororonadotextos

Fan Page: Julio Coronado escritor