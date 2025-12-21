Javiera Bravo, de Vistalba, es la Reina de la Vendimia de Luján

Antes más de 15.000 personas en el Parque Ferri y con el atractivo de la actuació de Alejandro Lerner, Luján de Cuyo realizó su fiesta de la vendimia en la que coronó a Javiera Bravo, de Vistalba, como reina departamental.
La virreina es Valentina Antón, de Mayor Drummond. El dato curioso fue que Carrodilla tuvo dos candidatas luego de un conflicto vecinal y reclamos que determinaron que se aceptara la participación de dos chicas por ese distrito.
De este modo Luján es el tercer departamento de la provincia que ya cuenta con su soberana para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que será del 6 al 8 de marzo. Ya habían elegido sus reinas Guaymallén y San Carlos.
Con Alejandro Lerner en vivo
La fiesta tuvo una previa de lujo con la actuación en vivo de Alejandro Lerner,con un show para cantar y emocionarse. Los lujanino disfrutaron del recital de esate consagrado músico y le pidieron varios bises.
La fiesta se denominó “Alquimia del Malbec”, un espectáculo que puso en valor "el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino". La propuesta artística estuvo dirigida por Pedro Marabini y Omar Escales, dos referentes de la escena cultural mendocina.
Cómo sigue el cronograma vendimial
- Domingo 21 de diciembre: Vendimia de San Martín
Enero
- Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe
- Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín
- Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael
- Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán
- Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear
- Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú
Febrero
- Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz
- Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza
- Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato
- Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa
- Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz
- Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear
- Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 20 de febrero: Cuyanazo
- Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle
- Sábado 21 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc
- Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc
- Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos
- Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales
- Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos
- Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair
Marzo
- Martes 3 de marzo: Brindis de las Reinas en General San Martín
- Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto
- Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego
- Viernes 6 de marzo: Desayuno real
- Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas
- Sábado 7 de marzo: Carrusel
- Sábado 7 de marzo: Acto central
- Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central
- Martes 17 de marzo: inauguración de la muestra de Bio Futuro por los 90 años en el ECA
- Sábado 21 de marzo: Fiesta provincial del Canto y la Melesca en Junín
- Sábado 28 de marzo: Wine rock
Para conocer más sobre los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, ingresar en www.mendoza.gob.ar/vendimia