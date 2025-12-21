Javiera Bravo, de Vistalba, es la Reina de la Vendimia de Luján

La virreina es Valentina Antón, de Mayor Drummond. El dato curioso fue que Carrodilla tuvo dos candidatas luego de un conflicto vecinal y reclamos que determinaron que se aceptara la participación de dos chicas por ese distrito.

De este modo Luján es el tercer departamento de la provincia que ya cuenta con su soberana para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que será del 6 al 8 de marzo. Ya habían elegido sus reinas Guaymallén y San Carlos.