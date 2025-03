Javier Milei y la peor noticia para los jubilados de ANSES

En lo que respecta al aumento, ANSES anunció que será del 2,4%, eso quiere decir que es mayor al recibido por todos los beneficiarios sociales en el mes de marzo. Este incremento establece modificaciones en dos valores que le interesan a todos los jubilados, tanto en la jubilación mínima como también la máxima.

Teniendo en cuenta este porcentaje que interesa en ANSES, a pesar de que falta que el gobierno de Javier Milei lo oficialice, desde el mes de abril quienes reciben la jubilación mínima pasarán a cobrar $285.792,67. En tanto, la jubilación máxima pasará a ser de $1.923.114,11.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de los jubilados que reciben la jubilación mínima y máxima en abril son los siguientes:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Miércoles 09/04: documentos terminados en 0

Jueves 10/04: documentos terminados en 1

Viernes 11/04: documentos terminados en 2

Lunes 14/04: documentos terminados en 3

Martes 15/04: documentos terminados en 4 y 5

Miércoles 16/04: documentos terminados en 6

Lunes 21/04: documentos terminados en 7

Martes 22/04: documentos terminados en 8

Miércoles 23/04: documentos terminados en 9

Jubilados que no cobran el haber mínimo

Jueves 24/04: documentos terminados en 0 y 1

Viernes 25/04: documentos terminados en 2 y 3

Lunes 28/04: documentos terminados en 4 y 5

Martes 29/04: documentos terminados en 6 y 7

Miércoles 30/04: documentos terminados en 8 y 9

Javier Milei confirmó la peor noticia para jubilados en abril: nada de aumento en el bono

La ayuda económica que reciben los jubilados que reciben la jubilación mínima (además de pensionados y PUAM) por parte del gobierno de Javier Milei, tiene como objetivo reforzar la mensualidad de aquellos beneficiarios de ANSES que menos cobran a inicios de cada mes.

Desde marzo del 2024 que esta ayuda económica para jubilados quedó establecido en los 70 mil pesos mensuales, y a fines del 2024 el ex director de ANSES daba a conocer que el bono continuaría pagándose a lo largo del todo 2025, pero también advertía que el monto quedaría fijo a menos que el gobierno de Javier Milei decretara un incremento.

A pesar de las expectativas que se generaron a partir de cada aumento que reciben las mensualidades de ANSES, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó en claro que la ayuda económica no recibirá ningún aumento y el gobierno nacional de Javier Milei no se plantea algún incremento en un corto o mediano plazo: "No hay nada evaluado sobre un aumento. Eso debería fondearse con más trabajo y mejores salarios".