Javier Milei y la peor noticia sobre los feriados de febrero

De acuerdo se dio a conocer en el calendario de feriados oficiales de todo el 2025 en el país, en febrero no se celebrará Carnaval, por lo que los argentinos no tendrán ningún tipo de celebración en el segundo mes del año. Esto se dio a partir de una decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar esta jornada de festejos.

Las fechas de Carnaval que no se celebrarán en febrero, no es que no existan más, sino que fueron trasladadas a los primeros días del mes de marzo, puntualmente a lo que es el 3 y 4 del tercer mes del año. Hay que tener en cuenta que esta celebración debe realizarse 40 días previos a lo que es la Semana Santa.

Feriados-2025-Calendario-1.jpg

"Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399", remarca en su sitio web el Gobierno.

Calendario de feriados 2025 en Argentina: feriados inamovibles

1 de enero: Año nuevo

3 de marzo: Carnaval

4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriado-8-de-diciembre.jpg

Calendario 2025 en Argentina: feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables 2025 en Argentina