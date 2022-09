Javier Giana, el mendocino que fundó un club de coleccionistas que tiene sus propias figuritas de famosos, entre ellos, Marciano Cantero

figurita-marciano-cantero.jpg

Javier Giana, este coleccionista rivadaviense de 50 años, que ahora vive en Junín, junto a otros fanáticos como Oscar Pons -el más apasionado- y Walter Barrionuevo, inició en 2014 una aventura que se llama club CAFU, acrónimo de Club de Amigos Figureteros Unidos, que se extendió a nueve miembros, y actualmente nuclea a 180 coleccionistas de figuritas. Esta movida nació en un asado en casa de Javier, y hoy tiene miembros en todos el país, e incluso algunos en el exterior, como Malta.

La colección que lleva adelante cada integrante de CAFU, aunque trabajando en conjunto, no se centra solamente en imágenes de deportistas, sino también artistas de todas las áreas de la cultura, y con la modalidad de estar autografiadas por los protagonistas, lo que las hace únicas a cada recopilación, y en permanente crecimiento.

Javier fue invitado al programa de El Siete, Desde la Redacción, donde Marisol Benegas y Daniela Gutiérrez lo entrevistaron. Llegó junto a su hija Victoria -Vitto- con algunas de sus camisetas de futbolistas famosos y algunos álbumes de sus figuritas. "En este tema de mis propias figuritas me ayudan mis hijas Victoria (11) y Jazmín (13), que me sacan las fotos cuando entrevisto a los famosos", dijo Giana antes de acceder a esta entrevista.

javier-giana-coleccionista-01.jpg Parte de las colecciones de Javier Giana, donde se pueden ver sus álbumes propios, otros comerciales y las camisetas de los campeones Mundiales del '86, autografiadas; y la del Bocha, Ricardo Bochini. Antonella Bertona- Diario UNO

"Esta pasión nació de chiquito, yo soy mellizo con Edgardo y tengo un hermano 11 meses mayor, Marcelo, y siempre nos gustó coleccionar. Coleccionábamos de todo. Acá (mostrando sus álbumes) tenemos de todo, y tengo colecciones de autos a escala, de los Autos Inolvidables de Argentina; luego los Fórmula Uno. También poseo figuras de metal de superhéroes de DC (Comics) y Marvel, los Batimóviles, los autos de Fangio, o latas de Fernet", se presenta Javier, que agregó: "Fui al primer encuentro internacional de coleccionistas de Coca Cola, en Recoleta".

Consultado sobre cuál es el álbum de figuritas que más recuerda o le gustó, no dudó el esteño, que es contador público, en confesar: "El que más me gustó fue un álbum que salió en 1979, y tenía dibujos de distintos deportistas, retratados como caricaturas de manera artística, y donde se podía ver, por ejemplo, a Mario Kempes, como Matador, vestido de torero; o Maradona como un rey".

"Antes era común poner en las figuritas a famosos, ya fueran cantantes, cómicos, vedettes, o actores. Luego se perdió, y recién en los años '80 salió una colección donde estaban algunas estrellas e la TV, como Tato Bores o Minguito. Una vez, charlando con Iliana Calabró, comentó esto, y ella me dijo que tenía la figurita de su papá (Juan Carlos) y me la mostró. Se me puso la piel de gallina", recordó Giana.

Cómo nació CAFU con sus figuritas

Javier relató sobre la génesis de la agrupación de coleccionistas que le dieron origen a CAFU. "Esta nació en Mendoza, de un grupo de amigos, pero tenemos socios en Puerto Madryn, San Juan, Rosario, Chile, y un venezolano que se fue a vivir a Malta", detalló el apasionado mendocino. Oscar Pons es el presidente, y lo acompañan, además de Javier, Walter Barrionuevo y desde Buenos Aires Alberto Hernán.

"Todo comenzó en 2014, en un asado en mi casa, y cuando se fueron mis amigos, se les ocurrió crear este club. Era el año del Mundial de Brasil, y por eso lo bautizamos, haciendo un juego de palabras, CAFU, como sigla de Club de Amigos Figuriteros Unidos, y el nombre el jugador brasileño Cafú".

Luego continuó: "Al principio, la idea era juntar las figuritas del Mundial y ayudarnos entre nosotros a llenar el álbum, sin egoísmos y solidariamente. Luego, como yo soy contador, y le llevaba los papeles al preparador físico de Godoy Cruz, le pedí que si me podía hacer firmar unas figuritas de jugadores de la Primera del Tomba. Y me trajo las de Ayoví, el Morro García, entre otros, completando seis".

Esto fue la chispa que inició el fuego, ya que según contó Javier, "Le regalé a algunos del grupo algunas figuritas, y me dijeron que no la iban a pegar en el álbum, sino que iban a hacer un cuadro o la pongo aparte. Entonces nació la idea y dijimos: ¿por que no hacemos nuestra propias figuritas? Y le agregamos a la foto, un espacio para que vaya firmada", explicó el coleccionista sobre esta idea y el plus que le agregaron e sumar el autógrafo del retratado. "El primero fue Leopoldo Luque, en la selección argentina campeona del '78".

"Luego nos expandimos a los jugadores de la Primera (AFA), sumamos los de la B (Nacional), y luego Federal, y hasta nos han llamado de otros equipos, como Sol de Mayo (Viedma), cuando vino a jugar con Huracán Las Heras, y se lo hicimos, con mucho gusto", sumó.

Respecto a la logística de esta producción, el contador esteño detalló: "El que más se mueve es el presidente, Oscar Pons, y la hija, Victoria, es la diseñadora gráfica, que además de gran profesional, tiene buen gusto y sentido artístico. Nos ha pasado de tratar de contactar a los los artistas para hacer sus figuritas, y los llamás y no contestan. Pero cuando le mandás alguna figurita de muestra terminada les gusta. Ahí nomás aceptan".

En sus álbumes se mezclan desde los jugadores del Mundial '78, del '86, de la Primera, tenistas, automovilistas, cantantes hasta actores y actrices y figuras de la TV o cine, en una colección que crece con las expresiones culturales de Mendoza y el país.

La nueva joya de la colección es la inédita figurita del ya legendario bajista y vocalista de los Enanitos Verdes, Marciano Cantero, a quien pudieron entrevistar los fanáticos de CAFU para fotografiarlo y hacerle autografiar su figurita personal.

figurita-marciano-cantero-01.jpg Marciano Cantero cuando firmó la figurita que forma parte exclusiva del álbum de estampas de los coleccionista de CAFU.

El encuentro con el front man de los Enanitos, se dio en julio pasado, en un café del barrio Dalvian, en la ciudad de Mendoza, y el músico se mostró muy feliz por el homenaje.