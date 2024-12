Jamón crudo y cocido: ¿Cuanto duran en la heladera durante las Fiestas?

La preocupación surge más en el caso del jamón cocido que con el crudo. El llamado jamón crudo serrano, generalmente se conserva por más tiempo por los condimentos y modo de preparación y estacionamiento.

Más allá de que los jamones no tienen fecha de vencimiento, se debe estar atentos a que no se resequen. Lo que es que una vez abiertos, lo mejor sería que no pase más de un mes para consumirlos. Bien sellado y refrigerado, el jamón crudo puede durar entre 2 y 3 semanas.