Iris Aguilar, la funcionaria que llevó adelante el operativo de vacunación más importante de la provincia

En la charla, Iris Aguilar no solo relató lo que fue transitar la pandemia siendo la responsable de llevar adelante el megaoperativo de vacunación masiva de la población, sino que también se reveló como albañil, tapicera, enamorada de los perros, con una familia elegida formada por sus amigos y con una carrera frustrada como abogada –que quizás pueda retomar en algún momento-

Por qué estudió medicina y cómo llegó al mundo de las vacunas

Aguilar contó que a estudiar medicina llegó “de casualidad”, porque cuando salió de la escuela secundaria, tenía un “amigovio” que se estaba preparando para ingresar a la carrera y ella también se inscribió, se preparó y entró.

Los primeros años le resultaron bastante frustrantes, pensó en dejar de estudiar, pero a partir del cuarto año, comenzó a irle muy bien en los estudios y continuó.

“A mi me encantaba estudiar, tanto en la escuela como en la facultad. Mis mejores momentos eran durante los fines de semana, cuando me dedicaba a estudiar”, destacó y agregó que a pesar de todo esto, “es normal”, a modo de chiste: porque de verdad disfrutaba las horas de estudio tanto como otros jóvenes se entretenían con otro tipo de diversión.

Cómo llegó al tema de las vacunas, también fue una “casualidad” u obra del destino.

Si hay un tema que a los alumnos cuando cursamos medicina no se nos ocurriría abordar nunca es el tema vacunas, es un tema bastante resistido. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que cuando fui a rendir el final de pediatría estudié vacunas mirando el saché de leche, para que te des una idea, del valor que se le daba la vacunación en esa época”.

En cuanto a cómo se convirtió en la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza, contó que cuando ya estaba en la gestión habiendo sido coordinadora del área de Salud de Junín, hubo cambio de autoridades y después el doctor Rubén Serchai, necesitaba a alguien que lo ayudara con la parte de un área compleja de vigilancia epidemiológica: la vacunación.

“Así ingresé yo con muchísimas dudas, porque la verdad que no me cerraba por ningún lado, pensaba que debía ser aburrido, que me iba a cansar y demás y la verdad que me recibió Rubén, me abrió las puertas, me enseñó todo de vacunas y además me dejó ser, después me ofreció hacerme cargo de la dirección de Epidemilogía, y a fines de diciembre van a hacer 11 años que estoy a cargo del departamento de Inmunizaciones. Así empecé, pero después te apasionás, empezás a estudiar, a ampliar, a encontrar el efecto positivo de las vacunas en la comunidad y en medio de todo esto, me tocó la pandemia”

La pandemia y el relato del Eternauta

Iris Aguilar nunca se imaginó, como nadie lo hizo, que nos iba a sobrevenir una pandemia. Sin embargo, no a todos nos tocó pasarla en la línea de fuego más caliente de todas: con las vacunas, que fueron, literalmente, la tabla de salvación del mundo.

Ella lo recuerda como “el relato del Eternauta”.

“Cuando nos decían que teníamos que estar todos encerrados, que no podíamos salir, teníamos horarios para ir al supermercado y la incertidumbre, el estrés, bueno, tres úlceras en el estómago, fue el regalo que me dejó pandemia”, recordó.

El tema de cómo pasamos de ser unos completos ignorantes en la efectividad de las vacunas a especialistas hasta en sus marcas, es un misterio o un “don” del que se encargaron los medios, las redes sociales y la obsesión que teníamos. Iris Aguilar, la mujer que tuvo a su cargo que esa paranoia de la sociedad no se volviera una pandemia más generalizada y peligrosa que el mismo Covid-19, lo recuerda así.

“Una miraba los medios de comunicación y de repente el que te hablaba de la vacuna contra el covid al rato eran especialistas en grúas porque se había caído un techo en tal lado y al rato te hablaba de intoxicación con monóxido de carbono”, destacó Aguilar con humor en la entrevista.

Agregó que esto ella lo ve a diario con periodistas, acerca de algunos conceptos que parecen estar sobreentendidos y para nada lo están. Durante la pandemia, este tipo de situaciones confusas, eran moneda corriente, pero en algunos casos, la llegada y los efectos de un mensaje mal transmitido, se volvía nada menos que peligroso y en contexto de pandemia, mucho más. La médica manifestó que esto era algo que al principio la enojaba mucho, pero después pensó que no valía la pena enojarse, sino concentrarse en construir y en ese momento tan crítico, transmitir esperanza y militar con el ejemplo.

Entonces, lo que ella hizo fue vacunarse. “Si yo me estoy vacunando porque estoy convencida de que tengo que ponerme la vacuna, si mi papá que ahora ya no está, pero tenía 96 años estaba en diálisis y yo no lo vacuné en su casa sino que se vacunó cuando le tocó en el centro de hemodiálisis y le tocó con AstraZeneca que era la vacuna que todos decían que era peligrosa esto es militar con el ejemplo”, relató.

También contó que su hermano le mandó la foto con el turno de vacunación y ella no le contestó el mensaje. “No lo hice porque quería que el mensaje fuera que eso era lo que correspondía. Yo creo que esto, en cierta medida se nota y la gente lo percibe”.

El recuerdo respetuoso por la figura de Ginés González García

El manejo de las vacunas durante la pandemia, que venía resultando un proceso exitoso, se vio empañado por el polémico episodio de lo que se conoció como “el Vacunatorio Vip”. Sus efectos implicaron la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García –quien falleció el pasado 18 de octubre-

Consultada al respecto, Aguilar rescató la figura de González García con respeto por su gestión.

“Me dio mucha tristeza ese suceso, porque Ginés, independientemente de la metida de pata que cometió, fue un gran sanitarista. La mayor parte de los médicos hemos estudiado y nos hemos formado a partir de sus publicaciones y él fue un gran profesional y es muy triste que se haya tenido que despedir así. Creo que recibió un trato injusto, independientemente de los errores. Nadie se merece insultos, y yo estoy convencida de que él trató de hacer lo mejor. Lo considero, como muchos colegas, una persona de bien”

De todas maneras, el episodio le generó bronca, como también la “Fiesta de olivos”.

“Este hecho me enardeció, me generó los peores sentimientos, como diciendo no puede ser que pase esto”,

Acerca de las acusaciones al gobierno de Alberto Fernández por parte de la oposición, en la que se destacaba que no había llegado la vacuna Pfizer por negociaciones políticas truncas, Aguilar manifestó que esto es incomprobable para “la mayoría de los mortales”, que nunca lo vamos a saber.

“Si fue así, que Dios y la Patria se lo demanden a los que lo hicieron y si no fue así, que Dios y la Patria se lo demanden a los que lo difundieron”.

Lo que ella destacó fue el gran trabajo que hicieron los profesionales de la salud, los enormes dispositivos que se montaron para vacunar a la gente, con errores y aciertos, pero con una voluntad de trabajo incansable.

“Cuando arrancamos, me reuní con quien era mi ministra de Salud, Ana María Nadal y le plantee lo que se venía, comenzamos silenciosamente a reunirnos con todos los intendentes, para decirles lo que necesitábamos y así se fue armando con un trabajo tremendo de lunes a lunes”

vacunación infantil.jpg "No se puede postergar la vacunación de los chicos", insistió Iris Aguilar, justamente porque hay enfermedades que han sido erradicadas por la vacunación, pero que si no se vacuna en tiempo y forma a los niños, pueden volver a aparecer, como la poliomielitis.

La esperanza de la llegada de las vacunas

Quizás el momento más emotivo de la entrevista fue cuando relató lo que sintió cuando llegaron las vacunas del Covid-19 a Mendoza: lo hizo casi como si estuviera narrando una película y tal y como muchos y muchas lo vivimos: con una esperanza mezclada con emoción, como abrir una ventana y que entrara aire fresco después de tantos meses de encierro.

“Tengo guardado el video de cuando llega el primer camión con vacunas custodiado por la Policía Federal. Llega el camión y llego yo. Y yo me puse a llorar, cuando lo vi doblar la esquina”, recordó emocionada. También contó que tiene guardadas las imágenes de cuando abrieron la primera caja de vacunas y que atesora en su biblioteca el primera frasco de vacunas que se usó en Mendoza, de marca Sputnik.

Esto porque sin lugar a dudas, fue la esperanza que nos sostuvo en ese mar de incertidumbre que fue la pandemia.

Los desafíos de la medicina postcovid

Si bien todo lo que se decía de las consecuencias de las vacunas no sucedió, Aguilar manifestó que lo que sí están viendo últimamente son muchísimas secuelas del Covid 19 en los pacientes.

“Los efectos de haber tenido Covid a largo plazo se están viendo. La gente con problemas cardiovasculares, la gente que ha quedado con déficit atencional, las dificultades para concentrarse, la problemática en los niños que cada vez la vemos más y es subestimada. Las personas que tienen cansancio permanente, decaimiento y que se agitan por caminar y antes corrían dos kilómetros. Son todos eventos post Covid que estamos aprendiendo a descubrir a medida que va transcurriendo el tiempo.

La verdad que es una enfermedad que todavía no alcanzamos a dimensionar el daño residual que ha dejado y que nos invita a generar nuevas perspectivas de diagnóstico. Hay todo un abanico de nuevas patologías que se abren a partir de haber atravesado la pandemia

El retraso en los calendarios de vacunación

Otro de los grandes inconvenientes es el retraso en los calendarios de vacunación en los niños, un problema que, según confirmó Aguilar, todavía se está remontando.

Lo que la médica explicó que es que muchos padres y madres creen que ya no tienen que llevar a sus hijos a vacunar contra la polio y contra otras enfermedades que parecen haber desaparecido, pero esto, justamente, ha ocurrido por que los chicos están vacunados. En la medida en que ya no lo estén, van a volver a aparecer.

Ahora Argentina comparte un triste ranking junto con Haití y con Perú. Está en rojo en el mapa por el altísimo riesgo de reaparición de poliomielitis. Estamos hablando un virus recontra contagioso que al niño que afecta siempre le deja como secuela la parálisis de un bracito o una pierna o directamente lo mata

Acerca de los motivos por los cuales vuelven a aparecer estas enfermedades que parecían erradicadas, estos guardan relación también con los altos índices de pobreza, la falta de acceso al agua potable, la mala alimentación y la falta de información o la información errónea.

“Es producto de la pobreza en todo sentido, de la pobreza intelectual de no tomar dimensión de que es importante que mi hijo a los dos, a los cuatro, a los seis meses y al ingreso escolar se ponga la vacuna que no hay polio por la vacuna”.

Todas las Iris Aguilar que no son la especialista en vacunas

Si se deja en suspenso en tema de ser “la” especialista en vacunas de la provincia, Iris Aguilar se puede definir por sus otros intereses que son varios.

Es una amante de los perros, tiene tres, y dice que tendría muchos más pero que así la vida sería insostenible.

“No podría haber estudiado veterinaria porque me hubiera muerto con cada perro” aclaró y agregó que ella es un “anexo” en su casa, y que los verdaderos dueños son los perros.

También contó que tiene dotes de albañil –hace poco demolió dos paredes en su casa- sabe colocar pisos, hacer revoques y pintar –en modo industrial, pero también artístico: pinta paredes, pero también pinta cuadros-

Se dedica a la tapicería y su aplicación de celular preferida es Pinterest.

Actualmente se anotó en un curso de carpintería y por adelantado, se atiborró de máquinas –tiene una soladora, una máquina de pintar, entre otras-

En su costado más intelectual, se anotó para estudiar abogacía, pero luego se dio cuenta que no le daban los tiempos y dejó este emprendimiento de lado, pero como un capítulo en suspenso.

Iris vive sola, pero tiene un gran colaborador: Claudio. Que es un amo de casa que le ayuda con todo lo que ella no puede hacer sola, como sacar a pasear a los perros, y llevar adelante las tareas del hogar.

También es una gran anfitriona de sus amigos, a quienes considera “su familia elegida”. Al parecer, la base de operaciones de esta familia es la casa de Iris, en donde se llevan adelante las reuniones. “El año pasado festejamos año nuevo y casi nos atragantamos comiendo pasas de uva”, recordó para que en la fiesta de despedida del 2024, no vuelvan a repetir este “inconveniente”.