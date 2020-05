Share on copy

Corrientes que había sido la primera provincia en avanzar a la Fase 5 de la cuarentena tiene dos nuevos casos de coronavirus y se trata de dos internos de la Unidad Penal N° 1 de esa provincia.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció en las últimas horas la reapertura de diversas actividades como gimnasios y bares y el permiso para realizar reuniones familiares y de amigos, tras señalar que la provincia está libre de coronavirus después de 15 días sin contagios.

Sin embargo, dos internos de la Unidad Penal N° 1 dieron positivos de coronavirus, por lo que la provincia llegó a los 80 casos hasta la fecha.

Medios correntinos indican que uno de los internos contagiados es un anciano de 85 años que cumple una condena por violación hasta 2039.

El reo de apellido Vallejos estaba alojado en el pabellón 11 destinado a los violadores y era uno de los 23 internos que fueron aislados hace 15 días.

Vallejos fue condenado en 2010 cuando tenía 75 años por abuso sexual a familiares y descendientes.

El paciente es considerado de alto riesgo pero está clínicamente estable.

Uno de los confirmados está internado en el Hospital Llano donde también hay dos casos sospechosos internados y esperando los resultados del test. Todos están clínicamente estables.

Hacía 15 días que Corrientes no registraba nuevos positivos de CoVid-19, e incluso todos los enfermos se habían recuperado por lo que ahora hay dos casos activos confirmados y 78 dados de alta.

"En Corrientes no está el virus, estamos en zona blanca, aunque eso no quiere decir que no va a haber más, quiere decir que la situación está controlada".

El gobernador Gustavo Valdés, el lunes último.