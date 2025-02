Instructora mendocina enseña una técnica para que los niños no se ahoguen si caen al agua

Embed - Técnicas para que chicos muy pequeños floten en el agua

El método se denomina ISR y se creó en los '60 en Estados Unidos. Básicamente, lo que se pretende a través de esta técnica es que los niños puedan permanecer en flotación, o bien, nadar y flotar, hasta que un adulto los rescate o hasta alcanzar una orilla segura.

En esta nota, la instructora contó cómo es el paso a paso para que los niños pequeños tengan herramientas de supervivencia si se caen al agua.

Natalia Valdeolmillos.jpg La instructora Natalia Valdeolmillos es la única certificada en Mendoza para enseñar la técnica que evita que los bebés y niños se ahoguen en el agua. Gentileza Natalia Valdeolmillos

De qué se trata la técnica que les enseña a los niños a evitar ahogamientos

La técnica ISR, sigla que en inglés significa Infant Swimming Resource, o “recursos de natación infantil” se trata de un programa para niños de 6 meses a 6 años en el que se les enseñan habilidades o recursos de auto-rescate para evitar ahogamientos.

El objetivo de esta técnica es que los niños aprendan a darse la vuelta cuando caen al agua, para que puedan flotar y respirar, o bien a nadar, flotar y respirar, hasta que una persona adulta los pueda rescatar.

Las clases sólo las puede brindar una persona con certificación, en este caso, es Natalia Valdeolmillos quien da estas instrucciones en un natatorio de Godoy Cruz.

Agregó, además, que para elaborar este conjunto de estrategias se realizaron múltiples estudios interdisciplinarios, no sólo con profesionales del deporte sino también con psicólogos. A partir de toda esta investigación se creó el método

Qué se les enseña a los bebés para que no se ahoguen en el agua

La profesional detalló que la técnica se puede enseñar a partir de los 6 meses de vida, porque el bebé ya controla su postura, la cabeza no se va hacia adelante ni hacia atrás.

Es allí cuando podemos comenzar a enseñar ISR. La diferencia es que el objetivo que tenemos en bebés que todavía no caminan, es que si se caen a una pileta, puedan girar sobre su espalda, poner su cabecita hacia arriba y quedar en flotación por un periodo de tiempo largo Es allí cuando podemos comenzar a enseñar ISR. La diferencia es que el objetivo que tenemos en bebés que todavía no caminan, es que si se caen a una pileta, puedan girar sobre su espalda, poner su cabecita hacia arriba y quedar en flotación por un periodo de tiempo largo

La especialista remarcó que en este caso el recurso consiste en que el bebé pueda girar solito y mantenerse en esa posición: “El bebé se mantiene en flotación para descansar y poder respirar hasta que un adulto lo rescate”.

Natación 4.jpg Cuando se le enseña a bebés, la técnica se centra en que aprendan a flotar. Foto: gentileza Natalia Valdeolmillos

Lo que pueden aprender los niños más grandes para evitar ahogamientos

El método ISR varía en sus objetivos en niños más grandes. Natalia puntualizó que en niños que ya caminan y que tienen habilidades motrices más desarrolladas, pueden lograrse otro tipo de metas, que tienen que ver con que puedan nadar.

Lo que les enseñamos a los niños más grandes es a girar sobre su espalda para descansar, respirar y volver a nadar hasta encontrar un borde o una escalera Lo que les enseñamos a los niños más grandes es a girar sobre su espalda para descansar, respirar y volver a nadar hasta encontrar un borde o una escalera

Natalia destacó que estos objetivos se hablan con los padres y que se les explica que no existe una misma metodología para todos los niños, porque cada uno es diferente, pero sí el objetivo es idéntico para todos: recursos para sobrevivir en el agua.

natación 1.jpg Los niños más grandes aprenden a flotar y nadar hasta encontrar una orilla o borde seguro. Foto: gentileza Natalia Valdeolmillos

El ISR es un método personalizado de supervivencia en el agua

La instructora explicó que lo que se hace en sus clases es trabajar de acuerdo a a las necesidades que tiene cada niño, siempre apuntando a enseñarles a flotar cuando son muy pequeños y enseñarles a flotar y a nadar hasta encontrar una orilla cuando son más grandes.

En el caso de los bebés, que todavía no tienen la parte verbal, la forma en que se les enseña a girar la cabeza y quedar en flotación es a través del tacto, con estímulo y respuesta.

Si el objetivo es que aprendan a quedar en flotación, lo que se hace es ir de atrás para adelante: primero se les enseña cómo flotar, para que los bebés después puedan llegar solitos a esta postura.

Natación 6 instructora.jpg Antes de que los niños terminen el curso, se realizan simulacros de caídas en el agua para comprobar que pueden resolver la situación Foto: gentileza Natalia Valdeolmillos

Hacemos un trabajo milimétrico con los bebés, es una tarea muy ardua que dura aproximadamente 6 o 7 semanas y las clases son breves, pero intensas: diez minutos por día Hacemos un trabajo milimétrico con los bebés, es una tarea muy ardua que dura aproximadamente 6 o 7 semanas y las clases son breves, pero intensas: diez minutos por día

Es importante dejar en claro que ISR no es una clase de natación. La instructora explicó que este trabajo es exhaustivo: son clases diarias de 10 minutos. Estímulos breves pero intensos.

El tema de que duren diez minutos, está estudiado para que los niños no sientan fatiga muscular.

En estos diez minutos vamos presentándoles las distintas posiciones y posturas que tienen que ir adoptando dentro del agua En estos diez minutos vamos presentándoles las distintas posiciones y posturas que tienen que ir adoptando dentro del agua

Con los bebés, se realiza un acompañamiento con el tacto que una vez que la técnica ya está siendo internalizada, el tacto va desapareciendo y el bebé logra hacerlo solo

Natalia no dejó de destacar que es un trabajo de todos los días para lograr este objetivo con los niños.

El acompañamiento familiar para que los niños aprendan las técnicas

En el aprendizaje del ISR, el acompañamiento familiar es fundamental. Es un mes y medio en el que la madre o el padre tiene que acompañar pacientemente el proceso, y también recibir una serie de consejos e instrucciones.

Los adultos que acompañan tienen que estar convencidos, porque me ha pasado con personas que llevan a los niños dos semanas y ya quieren ver si el método funciona o no funciona. Este método requiere paciencia y no se trata de ver resultados inmediatos Los adultos que acompañan tienen que estar convencidos, porque me ha pasado con personas que llevan a los niños dos semanas y ya quieren ver si el método funciona o no funciona. Este método requiere paciencia y no se trata de ver resultados inmediatos

El hecho de adquirir las habilidades para sobrevivir en el agua sin ahogarse es un proceso lento, es respetado, y adaptado a las necesidades de cada niño. Puede pasar que un niño avance muy bien, y tal vez un día no está en su mejor momento y hay que retroceder. El método contempla todos estos pasos en el proceso.

Además de este aprendizaje respetuoso, en esta técnica se siguen estrictos protocolos de seguridad. Por ejemplo, antes de comenzar una clase, se mide el nivel de temperatura y de fatiga del niño. La medición se realiza a través de los piecitos de los niños.

Así nos damos cuenta si el ritmo de la sesión está bien o tenemos que frenar un poquito, o si podemos continuar con la clase como la tenemos prevista. Todo va a depender de cada niño Así nos damos cuenta si el ritmo de la sesión está bien o tenemos que frenar un poquito, o si podemos continuar con la clase como la tenemos prevista. Todo va a depender de cada niño

Cómo se gradúan los niños que aprenden técnicas para evitar el ahogamiento

Para que los niños que realizan este aprendizaje obtengan el certificado de ISR, deben realizar una serie de “pruebas”, que si logran pasarlas, significa que ya han internalizado el método.

Algunas de estas pruebas son simulaciones de caídas adentro del agua, acompañadas por la instructora.

Por ejemplo, los niños están sentados en el borde de la pileta y la instructora los acompaña, colocando el cuerpo del niño paralelo al agua, para darle el tiempo y para estar seguros que en esta situación, con la cabecita debajo del agua puede hacer el giro y mantenerse en flotación.

Además, cada niño tiene una ficha en donde se va registrando su proceso

Finalmente, se realizan dos clases con ropa: una clase con ropa de verano y otra con ropa de invierno. Esto es porque se ha estudiado que el 80% de los niños que se caen accidentalmente a una pileta lo hacen vestidos.

En primer lugar, se realiza una simulación de caída con ropa de verano para que el niño sepa lo que es caerse con ojotas, con sandalias, con remera y short y sepa cómo resolver esta situación con el peso de la ropa.

También se realiza una simulación de caída con ropa de invierno, que según la instructora es el doble de difícil porque es mucho más pesada e incómoda.

Pero sí o sí tienen que pasar estas pruebas antes de que el niño se gradúe, porque es de la única manera de estar 100% seguros que los niños van a poder utilizar las técnicas en cualquier situación.

La última clase se hace nuevamente con traje de baño para poder ajustar todas las habilidades aprendidas, ya que con ropa de verano debe hacer menos fuerza ycon ropa de invierno debe hacer muchísima fuerza, entonces volver al traje de baño es volver a equilibrar todo lo aprendido.

La única instructora en Mendoza de técnicas para evitar el ahogamiento

Natalia Valdeolmillos es actualmente la única persona en Mendoza que enseña ISR, la técnica para evitar ahogamientos. En Argentina hay una instructora máster que es la encargada de expandir el método, pero en el país sólo hay 6 instructores certificados en ISR.

Actualmente, Natalia enseña el método ISR en la pileta Oxígeno, ubicada en la calle Maipú de Godoy Cruz.