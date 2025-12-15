El auge de los paneles solares en todos los países del mundo suele asociarse con imágenes de techos brillantes, campos de paneles en medio del desierto y promesas de un futuro más limpio.
Instala 100 paneles solares por segundo: toda producción del mundo depende de esta nación
La mayoría de los paneles solares instalados en América Latina, Europa y África son de este país o contienen componentes fabricados allí
Pero detrás de esa transición energética, presentada muchas veces como global y descentralizada, existe una realidad menos visible, un solo país concentra la mayor parte de la producción de paneles solares y controla buena parte de la cadena de suministro mundial.
El país que instala 100 paneles solares por segundo: toda producción del mundo depende de esta nación
China es hoy el principal productor de paneles solares del mundo y el actor dominante en casi todas las etapas necesarias para fabricarlos. Desde la extracción y procesamiento de materias primas hasta el ensamblaje final, el país asiático logró construir un ecosistema industrial difícil de igualar.
Según Renew economy la capacidad solar instalada de China ascendió a alrededor de 230 millones de paneles solares, casi 100 paneles solares por segundo.
Mientras otros países impulsaban políticas ambientales, China invirtió durante décadas en capacidad productiva, infraestructura y subsidios estatales, convirtiendo a la energía solar no solo en una apuesta ecológica, sino también en una estrategia económica y geopolítica.
La clave que marca la diferencia frente al resto del mundo
China produce la mayor parte del polisilicio, el material esencial para fabricar células solares. Controlar este insumo significa influir directamente en los costos y la disponibilidad global de paneles. Así mismo, otros factores explican el dominio de este país, entre ellos
- las fábricas de China operan a una escala muy superior a la de sus competidores, lo que permite reducir costos y producir millones de paneles al año.
- desde la materia prima hasta el producto final, gran parte del proceso ocurre dentro del mismo país, disminuyendo la dependencia de proveedores externos.
- subsidios, créditos blandos y políticas industriales favorecieron el crecimiento del sector durante años, incluso cuando los márgenes eran bajos.
- una combinación de costos laborales competitivos y una infraestructura logística avanzada facilita la exportación a todo el mundo.
- al concentrar la producción, China tiene capacidad para marcar precios y desplazar a fabricantes de otros países.