Infectóloga reclama que hagan más testeos en Argentina

Enseguida indicó: "Un error fue no haber previsto la federalización de la epidemia y no haber provisto de la capacidad técnica y operativa a cada jurisdicción. También hemos fallado en no testear más. Y eso hay que hacerlo. Si testeamos más vamos a tener menos positivos porque quiere decir que los fuimos a buscar y donde detectamos uno, podemos a aislar a todos los contactos estrechos. No sirve que cualquier persona se hisope porque quiera quedarse tranquila. Lo que esa persona tiene que hacer es respetar las normas de uso de barbijo, distanciamiento e higiene. Y lo que tenemos que hacer es cuidar a quienes pasan más riesgos con el Covid y seguir buscando en los barrios vulnerables".

Yo no tomo decisiones pero sí puedo hacer sugerencias como la de hacer más testeos y aconsejar el cierre de un barrio o una fábrica por 14 días si fuera necesario

La doctora Obieta también expresó que "no realizar adecuadamente los aislamientos y que la comunidad no respete los protocolos, ha complicado la situación".

Y de inmediato defendió la cuarentena anticipada en Argentina: "Sin esa cuarentena inicial el número de muertos sería mucho más alto. Con errores y todo sirvió para preparar el sistema sanitario para que no hubiese un colapso aunque reitero que nos faltó tomar en cuenta la federalización de la pandemia. Pero esa cuarentena anticipada nos dio tiempo".

Los reinfectados y los recuperados

De los casos de personas que por segunda vez se contagian de coronavirus, Obieta explicó que "las reinfecciones se reportan de a uno, de a 2 o de a 10, no es frecuente si se piensa en los millones de infectados que hay en el mundo. Pero sí, las hay. En cuanto a quien se recupera, nosotros cuando le damos el alta, le aclaramos: usted ya no contagia, eso lo sabemos, pero no por eso va a salir en camiseta y sin barbijo. Usted se va a seguir cuidando, manteniendo la distancia social y sin dejar de usar el tapaboca".