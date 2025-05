Indescriptible: estudio enseña cómo era el Partenón realmente, y deja al mundo sin aliento

Esta investigación, publicada en la revista The Annual of the British School at Athens, muestra que los arquitectos del famoso edificio de Grecia planearon meticulosamente cada detalle para manipular la luz natural y artificial. Incorporaron aberturas estratégicas en el techo, cuencas de agua interiores y aprovecharon las propiedades reflectantes del mármol pulido.

El estudio de la magia luminosa del templo ateniense

El modelo tridimensional desarrollado por el equipo de arqueología incluyó la colosal estatua de Atenea hecha de marfil y oro, creada en 438 a.C. Analizaron cómo las distintas superficies reflejaban la luz según la posición del sol en diferentes momentos del día y épocas del año.