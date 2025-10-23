Importante hotel de Mendoza ofrece trabajo con oportunidades de crecimiento: cómo aplicar

Se trata del Hotel NH Cordillera, que está ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza. En la oferta de trabajo, difundida en la plataforma LinkedIn, el mencionado sitio reflejó su necesidad de adquirir personal de limpieza.

Como Personal de Limpieza, serás responsable de proporcionar una limpieza eficiente y profesional en el hotel, tal y como indica el anuncio de trabajo. En concreto, las responsabilidades son las siguientes: