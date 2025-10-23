Importante hotel de Mendoza ofrece trabajo con oportunidades de crecimiento: cómo aplicar

Mendoza es una de las ciudades más turísticas del país, y es por eso que tiene una gran cantidad y diversidad de alojamientos. En esta oportunidad, un reconocido hotel busca personal para sumar a su equipo de trabajo, y promete oportunidades de crecimiento en el anuncio.
Se trata del Hotel NH Cordillera, que está ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza. En la oferta de trabajo, difundida en la plataforma LinkedIn, el mencionado sitio reflejó su necesidad de adquirir personal de limpieza.
NH Cordillera busca personal de limpieza para sumar a su equipo
Como Personal de Limpieza, serás responsable de proporcionar una limpieza eficiente y profesional en el hotel, tal y como indica el anuncio de trabajo. En concreto, las responsabilidades son las siguientes:
- Garantizar un alto nivel de limpieza.
- Completar la limpieza con puntualidad y dentro del horario asignado por la empresa.
- Limpiar utilizando el equipo especializado y los productos químicos proporcionados, en aplicación de la formación.
- Garantizar una relación productiva y profesional con los miembros del personal, los clientes y todo el personal contratista.
- Puede ser necesario comprobar la calidad de la limpieza en otras estancias.
Requisitos para aplicar a este trabajo
Como en todo anuncio de trabajo, lo cierto es que deberás cumplir con una serie de requisitos para poder presentarte. Los mismos son los que se enumeran a continuación:
- Experiencia previa de entre 3 y 5 años en departamentos de limpieza/servicio de planta.
- Conocimientos de ofimática - Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint...).
- Nivel mínimo intermedio de inglés.
- Conocimiento de los sistemas de gestión de pisos.
- Actitud amable, respetuosa y profesional.
- Planificación / Disciplina de trabajo.
- Orientación al cliente.
- Capacidad de comunicación.
- Trabajo en equipo.
Para aplicar a este trabajo y formar parte de un importante hotel, lo mejor será que te registres en LinkedIn y cargues tu currículum en el anuncio. Puedes acceder al mismo dando clic en el siguiente link.