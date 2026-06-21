Impactante descubrimiento bajo una antigua ciudad deja sin palabras a los arqueólogos

A lo largo de los siglos, la gran mayoría de estos enterramientos aristocráticos fueron profanados por ladrones de tumbas en busca de joyas u objetos de valor. En este caso, la fortuna histórica jugó a favor de la ciencia. El mortero de cal que unía la tapa y la caja funeraria permanecía completamente inalterado.

Al no haber sido abierto jamás desde la antigüedad tardía (estimada entre los siglos IV y VI d.C.), el interior se transformó en lo que los arqueólogos denominan un "depósito primario", manteniendo en perfectas condiciones al ahora ya descubrimiento.

A diferencia de un sepulcro saqueado, una tumba intacta preserva sedimentos primarios, restos orgánicos y la posición exacta de los restos biológicos, ofreciendo un contexto histórico puro y de gran valor para los especialistas en arqueología.

La confirmación de restos óseos

Al retirar la pesada cubierta con ayuda de un complejo operativo técnico compuesto por restauradores y escultores, los expertos confirmaron la presencia de los restos óseos de un único individuo.

De acuerdo con los datos recopilados en la crónica del hallazgo, todo el material orgánico recuperado del interior será sometido a exhaustivos análisis de laboratorio. A través de estos futuros estudios científicos, los especialistas confían en reconstruir datos claves que rodean al descubrimiento.