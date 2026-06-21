Las obras viales de rutina suelen tener como único objetivo mejorar el tránsito de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, remover el suelo puede revelar algunas sorpresas. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la pintoresca localidad costera de Cavtat, Croacia, donde un proyecto de excavación sacó a la luz un inesperado y extraño descubrimiento.
Impactante descubrimiento bajo una antigua ciudad deja sin palabras a los arqueólogos
Este descubrimiento sorprendió a los especialistas, que están a la espera de más resultados reveladores. Los detalles del hallazgo
A unos tres metros de profundidad, directamente debajo de una transitada calle, los expertos en arqueología golpearon una colosal estructura de piedra. Lo que en principio parecía un obstáculo rocoso ordinario resultó ser un colosal sarcófago romano de nada menos que cinco toneladas.
Un descubrimiento extraordinario
Encontrar restos de la antigua Roma no es algo inusual en Europa, pero que una tumba de esta magnitud haya sobrevivido intacta es un descubrimiento extremadamente raro, tal y como informó el medio especializado Croatia Week, a partir de los datos de Museums and Galleries of Konavle.
A lo largo de los siglos, la gran mayoría de estos enterramientos aristocráticos fueron profanados por ladrones de tumbas en busca de joyas u objetos de valor. En este caso, la fortuna histórica jugó a favor de la ciencia. El mortero de cal que unía la tapa y la caja funeraria permanecía completamente inalterado.
Al no haber sido abierto jamás desde la antigüedad tardía (estimada entre los siglos IV y VI d.C.), el interior se transformó en lo que los arqueólogos denominan un "depósito primario", manteniendo en perfectas condiciones al ahora ya descubrimiento.
A diferencia de un sepulcro saqueado, una tumba intacta preserva sedimentos primarios, restos orgánicos y la posición exacta de los restos biológicos, ofreciendo un contexto histórico puro y de gran valor para los especialistas en arqueología.
La confirmación de restos óseos
Al retirar la pesada cubierta con ayuda de un complejo operativo técnico compuesto por restauradores y escultores, los expertos confirmaron la presencia de los restos óseos de un único individuo.
De acuerdo con los datos recopilados en la crónica del hallazgo, todo el material orgánico recuperado del interior será sometido a exhaustivos análisis de laboratorio. A través de estos futuros estudios científicos, los especialistas confían en reconstruir datos claves que rodean al descubrimiento.