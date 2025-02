Impactante descubrimiento de la medicina revela un nuevo síntoma del Alzheimer vinculado al descanso nocturno

Dificultad para expresar palabras, en comparación con otras personas de la misma edad.

Problemas espaciales y de visión, como no estar consciente del espacio que los rodea.

Deterioro en el razonamiento o criterio, lo que puede repercutir en las decisiones que toman.

En este marco, un reciente descubrimiento científico revela que hay otra señal vinculada con este trastorno cerebral y que está relacionado con el sueño. En concreto, la investigación publicada en ‘Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association’, asegura que la latencia del sueño REM es un síntoma clave dentro del la enfermedad del Alzheimer.

alzheimer.png Científicos encuentran un nuevo síntoma del Alzheimer.

El estudio se desarrolló luego de analizar a 128 participantes de 58 años de edad, de los cuales 64 tenían un diagnóstico de dicha enfermedad y 41 tenían deterioro cognitivo leve. Después reunieron información sobre sus historiales médicos y le practicaron otros análisis complementarios.

Además, los participantes se sometieron a una prueba llamada polisomnigrafía, la cual examinó las ondas cerebrales, el movimiento de los ojos y la respiración durante el sueño, detectando así cuándo ingresaban a la fase REM.

La fase de sueño REM es vital en procesos cerebrales tales como los sueños vívidos, procesamiento de la información y la consolidación de la memoria. Y tras la investigación, los especialistas descubrieron un nexo entre esta fase y la enfermedad neurodegenerativa.

que significa, alarma, sueño.jpg La latencia en el sueño REM está vinculada al Alzheimer.

En concreto, se llegó al hallazgo que los participantes con mayor latencia REM, es decir que aquellos a los que les costaba más llegar a esta fase del sueño, eran quienes tenían mayores niveles de proteínas p-tau181 y beta amiloide, es decir, quienes padecían Alzheimer.

En consecuencia, la latencia del sueño REM será un potencial indicador de la enfermedad de Alzhéimer, incluso antes de presentarse otros síntomas vinculados con el deterioro cognitivo.