Hubo caos y protesta en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo a Buenos Aires con 12 horas de demora

Se trata de un vuelo de Flybondi que debía salir de Mendoza a las 11.20. Algunos pasajeros tenían previsto ir a ver el recital de Shakira esta noche

Un vuelo que debía partir a Buenos Aires al mediodía se demoró casi 12 horas para arribar. (Imagen de archivo).

Pasajeros de un vuelo que debía partir al mediodía a Buenos Aires estuvieron varados en el Aeropuerto de Mendoza por casi 12 horas.

La espera se extendió desde las 11.20 del mediodía hasta las 23 y generó este sábado en la tarde, momentos de tensión, gritos y reclamos a la compañía Flybondi, de acuerdo al reporte de los clientes que reportaron la situación a El Siete.

Embed - Protesta de pasajeros en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo demorado más de 6 horas
Embed - Tensión en el Aeropuerto de Mendoza por un vuelo demorado que debía partir al mediodía

Desde la compañía aseguraron que el vuelo iba a arribar a Mendoza a las 23. Muchos no llegarán a destino a la hora que esperaban.

Fuentes del Aeropuerto de Mendoza confirmaron que un grupo de pasajeros aguardan desde el mediodía un vuelo que debía partir a Buenos Aires, aunque prefirieron reservar más detalles de lo sucedido y denunciado por los pasajeros.

