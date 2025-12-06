Pasajeros de un vuelo que debía partir al mediodía a Buenos Aires estuvieron varados en el Aeropuerto de Mendoza por casi 12 horas.
Manifestación y bronca
Hubo caos y protesta en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo a Buenos Aires con 12 horas de demora
Se trata de un vuelo de Flybondi que debía salir de Mendoza a las 11.20. Algunos pasajeros tenían previsto ir a ver el recital de Shakira esta noche
La espera se extendió desde las 11.20 del mediodía hasta las 23 y generó este sábado en la tarde, momentos de tensión, gritos y reclamos a la compañía Flybondi, de acuerdo al reporte de los clientes que reportaron la situación a El Siete.
Desde la compañía aseguraron que el vuelo iba a arribar a Mendoza a las 23. Muchos no llegarán a destino a la hora que esperaban.
Fuentes del Aeropuerto de Mendoza confirmaron que un grupo de pasajeros aguardan desde el mediodía un vuelo que debía partir a Buenos Aires, aunque prefirieron reservar más detalles de lo sucedido y denunciado por los pasajeros.