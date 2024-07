horoscopo chino animales semana conejo madera 1.jpg

Según el horóscopo chino, estas son las predicciones para estos animales más afortunados en recibir la energía positiva de esta sabiduría ancestral.

HORÓSCOPO CHINO: los 4 animales bendecidos en la semana del Conejo de Madera

Ahora horóscopo chino te revela cuáles son esos animales afortunados en esta semana colmada de sorpresas y objetivos conseguidos con el alegre Conejo de Madera.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008): la intuición de la Rata estará especialmente agudizada durante esta semana, permitiéndoles tomar decisiones acertadas en todos los aspectos de su vida. El Conejo de Madera favorece el amor y la romance para la Rata. Es una buena semana para conocer personas nuevas, fortalecer relaciones existentes o resolver conflictos amorosos

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008): la intuición de la Rata estará especialmente agudizada durante esta semana, permitiéndoles tomar decisiones acertadas en todos los aspectos de su vida. El favorece el amor y la romance para la Rata. Es una buena semana para conocer personas nuevas, fortalecer relaciones existentes o resolver conflictos amorosos Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009): el trabajo duro y la perseverancia del Búfalo finalmente recibirán su recompensa durante esta semana. Es posible que obtengan un ascenso laboral, un aumento de sueldo o el reconocimiento por su esfuerzo. El Conejo de Madera brinda al Búfalo la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Es un buen momento para aprender nuevas habilidades, emprender nuevos proyectos o tomar cursos que te ayuden a superarte

►TE PUEDE INTERESAR: HORÓSCOPO CHINO: cuál será el signo más afortunado de 2024

horoscopo chino animales semana conejo madera 2.jpg

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): la intuición de la Serpiente estará en su punto máximo durante esta semana, permitiéndoles tomar decisiones acertadas en el ámbito financiero y de negocios. Es un buen momento para cerrar acuerdos importantes, realizar inversiones rentables o iniciar nuevos proyectos empresariales

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): la intuición de la Serpiente estará en su punto máximo durante esta semana, permitiéndoles tomar decisiones acertadas en el ámbito financiero y de negocios. Es un buen momento para cerrar acuerdos importantes, realizar inversiones rentables o iniciar nuevos proyectos empresariales Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1989, 2001, 2013): el Caballo sentirá un resurgimiento de energía y vitalidad durante esta semana, lo que le permitirá afrontar cualquier desafío con entusiasmo y optimismo. El Conejo de Madera favorece los viajes y la aventura para el Caballo. Es un buen momento para planificar un viaje, explorar nuevos lugares o conocer culturas diferentes

Si bien el Conejo no es uno de los 4 animales más afortunados durante la semana del Conejo de Madera (del 1 al 7 de julio de 2024), esto no significa que no recibirá ninguna influencia positiva. Ser el animal regente de la semana le otorga al Conejo una conexión especial con la energía astral del periodo. Esto se traduce en una mayor receptividad a las oportunidades y una facilidad para fluir con los acontecimientos.