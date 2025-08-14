El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Fuego Yang, irradiando una energía intensa, audaz y llena de entusiasmo que combina la fuerza mítica del Dragón con la pasión y dinamismo del Fuego Yang. Esta jornada invita a la acción decidida, a tomar la iniciativa con confianza y a expresar el liderazgo de manera natural y carismática. Se recomienda aprovechar esta poderosa energía para avanzar con determinación y evitar la impulsividad o la arrogancia. El día favorece los proyectos ambiciosos y la creatividad, siempre que se mantenga un equilibrio entre fuerza y sabiduría. Es un momento propicio para brillar y asumir retos con valentía.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Dragón de Fuego