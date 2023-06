Horóscopo chino: estas son las predicciones para cada signo este 4 de junio en el amor, dinero y salud

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

De acuerdo con las predicciones de la astrología oriental para este signo del zodiaco del horóscopo chino, hoy tendrás mucha suerte en el amor. Utiliza este tránsito favorable y anímate a realizar esa propuesta que habías estado postergando.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Según revelan las predicciones de la astrología oriental, hoy será un buen día para establecer metas a futuro y trabajar en el crecimiento personal. Aprovecha esta energía.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Las predicciones de la astrología oriental revelan que será una excelente jornada para pasar el tiempo con tus seres queridos. La energía de la abundancia y la felicidad estarán de tu lado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Según revelan las predicciones de la astrología oriental para este signo del zodiaco del horóscopo chino, deberás tener cuidado el día de hoy. Mide tus palabras, el ambiente estará propicio para conflictos y discusiones innecesarias.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La astrología oriental revela que podrían recibir una gran sorpresa en el día de hoy. Viajes inesperados podrían aparecer en su camino.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La jornada del día de hoy les pedirá que pongan en práctica la empatía. Siempre es bueno ponerse en el lugar de otro antes de emitir un juicio de valor. El horóscopo chino indica que todos necesitamos comprensión.

