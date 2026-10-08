Horas decisivas en el juicio por la muerte de Maradona: los años de cárcel que podrían recibir los 7 acusados

Leopoldo Luque , exmédico personal y neurocirujano

, exmédico personal y neurocirujano Agustina Cosachov , psiquiatra

, psiquiatra Carlos Díaz , psicólogo

, psicólogo Ricardo Omar Almirón , enfermero

, enfermero Mariano Perroni , jefe de enfermería

, jefe de enfermería Pedro Di Spagna , médico clínico

, médico clínico Nancy Edith Forlin, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, los principales acusados. Foto: gentileza

Muerte de Maradona: cómo sigue el cronograma de alegatos

Después de la exposición de la Fiscalía, comenzarán los alegatos de las querellas. El primero será Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior. Los representantes de los particulares damnificados tendrán tres horas para exponer sus argumentos.

Las presentaciones continuarán el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. En tanto, las defensas de los acusados tendrán sus turnos los días 20, 21 y 22.

El juez Alberto Gaig estableció límites para evitar demoras durante las exposiciones. “No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones” que obstaculicen el desarrollo de los alegatos, advirtió. También aclaró que “no se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”.

Diego Armando Maradona, eterno. Foto: archivo.

Además, pidió evitar la lectura prolongada de chats, pericias y declaraciones, y señaló que no se volverán a reproducir extensamente los audios.

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante 12 horas y murió por un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

La postura de la defensa es diferente: sostiene que el fallecimiento fue consecuencia de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. Esa diferencia será uno de los puntos centrales de los alegatos.