El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una etapa decisiva. Este jueves, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, expondrán sus alegatos y solicitarán penas o absoluciones para los 7 acusados por el fallecimiento del astro argentino.
Horas decisivas en el juicio por la muerte de Maradona: los años de cárcel que podrían recibir los 7 acusados
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentarán sus alegatos. Los imputados por la muerte de Diego Maradona enfrentan duran penas. Todos los detalles
Según fuentes vinculadas a la investigación que informaron a la Agencia Noticias Argentinas, los funcionarios judiciales tendrán un máximo de cuatro horas para presentar sus argumentos. La acusación es por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Los imputados son:
- Leopoldo Luque, exmédico personal y neurocirujano
- Agustina Cosachov, psiquiatra
- Carlos Díaz, psicólogo
- Ricardo Omar Almirón, enfermero
- Mariano Perroni, jefe de enfermería
- Pedro Di Spagna, médico clínico
- Nancy Edith Forlin, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical
Muerte de Maradona: cómo sigue el cronograma de alegatos
Después de la exposición de la Fiscalía, comenzarán los alegatos de las querellas. El primero será Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior. Los representantes de los particulares damnificados tendrán tres horas para exponer sus argumentos.
Las presentaciones continuarán el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. En tanto, las defensas de los acusados tendrán sus turnos los días 20, 21 y 22.
El juez Alberto Gaig estableció límites para evitar demoras durante las exposiciones. “No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones” que obstaculicen el desarrollo de los alegatos, advirtió. También aclaró que “no se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”.
Además, pidió evitar la lectura prolongada de chats, pericias y declaraciones, y señaló que no se volverán a reproducir extensamente los audios.
La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante 12 horas y murió por un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.
La postura de la defensa es diferente: sostiene que el fallecimiento fue consecuencia de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. Esa diferencia será uno de los puntos centrales de los alegatos.