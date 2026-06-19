Historia argentina: ¿por qué Bolivia custodia una de las primeras banderas que diseñó Manuel Belgrano?

Sin embargo, el gobierno central en Buenos Aires consideró la creación de un nuevo emblema como un acto de rebeldía prematuro y peligroso, en momentos donde aún se mantenía una posición cautelosa y no se había declarado la independencia oficial. El Triunvirato le ordenó entonces a Belgrano ocultar el paño y seguir utilizando la bandera española.

Debido a sus constantes movilizaciones hacia el Norte y el Alto Perú (actual Bolivia), las cartas de censura tardaron en llegar, y Belgrano continuó desplegando, haciendo bendecir y jurar su bandera ante los pueblos norteños y sus soldados. Para cumplir a regañadientes con el gobierno, pero mantener viva la mística, el prócer prometió guardarla y solo hacerla flamear tras una gran victoria.

Derrota en el Norte y un escondite sagrado

En 1813, durante la campaña del Alto Perú, Belgrano confeccionó nuevos diseños de banderas. Tras el triunfo en la Batalla de Salta, el Ejército del Norte sufrió dos duras derrotas consecutivas frente a las fuerzas realistas: primero en Vilcapugio y luego en Ayohúma.

En esa época, perder la bandera en combate significaba la máxima deshonra y la entrega moral ante el enemigo. Con las tropas en plena retirada y los realistas pisándoles los talones, Belgrano se vio ante la urgencia de hacer desaparecer los símbolos patrios para evitar que cayeran en manos contrarias.

En las inmediaciones de Macha (actual territorio boliviano) el prócer acudió al párroco de la zona para suplicarle que escondiera los pabellones. El sacerdote cumplió su palabra de forma estricta y ocultó los dos paños dentro de la parroquia de Titiri.

La Bandera Argentina que volvió al país se encuentra exhibida en el Museo Histórico Nacional. Argentina.gob.ar

El hallazgo fortuito, 70 años después

Las banderas quedaron en el olvido, resguardadas por los muros de la iglesia durante décadas. Recién en 1885 (72 años después de Ayohúma), mientras se realizaban reformas edilicias en la capilla de Macha y se retiraban unos cuadros antiguos, los encargados del mantenimiento descubrieron los dos históricos paños escondidos detrás de las pinturas. Presentaban marcas de pólvora, sangre y los desgastes lógicos de haber estado en el frente de batalla.

Se trataba de dos variaciones:

Una bandera con la franja central blanca y las bandas exteriores celeste y blanca (conocida como la Bandera de Macha).

Otra con el orden inverso: celeste, blanco y celeste, más similar a la actual.

La Bandera de Macha que se exhibe en Bolivia. Argentina.gob.ar

El destino de las Banderas de Macha

Al registrarse el hallazgo en territorio boliviano, se abrió una negociación diplomática. El gobierno de Bolivia determinó que, al haber sido la nación que preservó y protegió el histórico documento durante más de siete décadas, correspondía que uno de los paños se quedara en su país, mientras que el otro sería restituido a la República Argentina.

La que se quedó en Bolivia: el paño con los colores invertidos (blanca-celeste-blanca) permanece custodiado en Sucre, en el emblemático Museo de la Casa de la Libertad, un sitio de enorme valor histórico para la región.

La que volvió a Argentina: el diseño clásico (celeste-blanco-celeste) fue enviado a Buenos Aires y hoy se exhibe en el Museo Histórico Nacional, conservando intactas las huellas del polvo y la lucha independentista.

Así, la permanencia de una de las primeras insignias belgranianas en Bolivia no es fruto del azar, sino el testimonio físico de la hermandad latinoamericana en las guerras de la independencia, el legado del sacrificio de Belgrano en el Alto Perú y el celoso cuidado de un pueblo que resguardó en secreto la bandera para que nunca fuera capturada.