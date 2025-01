Los hackers vinculados a China accedieron a estaciones de trabajo y documentos no clasificados de computadoras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó The New York Times. Este incidente forma parte de una serie de operaciones de vigilancia que han afectado a importantes instituciones estadounidenses, lo que resalta la creciente amenaza de ciberataques dirigidos a infraestructuras clave en Estados Unidos.

Hackers.jpg

Hackers de China logran infiltrarse a computadoras del Departamento del Tesoro Estados Unidos

Fue el 8 de diciembre, BeyondTrust notificó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una vulneración en su sistema, donde un hacker de China obtuvo una clave para acceder remotamente a las estaciones de trabajo y archivos del departamento. Este incidente se considera un "importante incidente de ciberseguridad" según las políticas del Tesoro.