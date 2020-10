Guaymallén no realizará la Vendimia departamental

Fue el propio intendente, Marcelino Iglesias, quien confirmó la información al programa Hola Mendoza. "No vamos a hacer la fiesta de la Vendimia. También suspendimos otro gran evento que es la Fiesta de las Colectividades y el Paseo Sinfónico. Lo lamento mucho".

El cacique comunal que la falta de Vendimia en Guaymallén será mitigada con la realización de Burbujas y Sabores "que será en forma virtual y va a tener aspectos que vinculen a la creación del vino y del espumante. Vamos a hacer una difusión de los lugares gastronómicos de departamento desde principios de diciembre hasta marzo".

Sobre la situación de la reina y virreina actuales -Lucía Lamacchia y Edwina Reguera-, Iglesias adelantó que prorrogarán sus mandatos. De todas formas, se consideró "desafecto a la idea de tener reina. Lo eliminaría en los términos tradicionales de concuros de belleza, pero eso es una opinión personal".

Si bien por el momento no hay certezas sobre qué pasará, sí hay varias alternativas y en su mayoría se especula con una vendimia por streaming y no de forma presencial. Quizás esta fiesta virtual logre tener un mayor impacto en todo el mundo ya que está pensada para ese formato (el televisivo), pero desde lo económico la provincia no recaudaría el dinero que suelen dejar los miles de turistas que llenan los hoteles, restaurantes y demás durante ese fin de semana. Pero claro, en ese tire y afloje económico, no debería dejarse de lado que gran parte del dinero de la Fiesta de la Vendimia va destinado a los hacedores culturales que participan de la celebración.

Varios referentes de la cultura han explicado que al intentar hablar con el Ministerio de Turismo y Cultura y pedir algún tipo de ayuda o protocolos para volver a desarrollar sus actividades las respuestas no llegan o simplemente son "destinamos todo el dinero a la salud".