Sofía Haudet, Reina Nacional de la Vendimia 2014, representante de Guaymallén, habló con Diario UNO y explicó su postura y compromiso para con la cultura. "Decirle que no a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 es decirle que no a miles de trabajadores de la cultura. La fiesta mueve un montón de trabajo. No se puede pensar que porque no hay circulación de turismo no se vaya a hacer porque la cultura es uno de los rubros que más afectado está. Está afectando negativamente y poniendo en riesgo la fuente de muchísimos trabajadores ", dijo la reina mandato cumplido.

Si bien por el momento no hay certezas sobre qué pasará, sí hay varias alternativas y en su mayoría se especula con una vendimia por streaming y no de forma presencial. Quizás esta fiesta virtual logre tener un mayor impacto en todo el mundo ya que está pensada para ese formato (el televisivo), pero desde lo económico la provincia no recaudaría el dinero que suelen dejar los miles de turistas que llenan los hoteles, restaurantes y demás durante ese fin de semana. Pero claro, en ese tire y afloje económico, no debería dejarse de lado que gran parte del dinero de la Fiesta de la Vendimia va destinado a los hacedores culturales que participan de la celebración.

"Es alarmante que tomemos la fiesta como un gasto público cuando mueve un montón de fuentes de trabajo. Hay que ver la posibilidad de buscar una solución que sea lo menos trágica. Se entiende que hay que tener cuidado porque estamos en pandemia, pero hay que buscar una alternativa. Es grave que con tanta liviandad se hable de no hacer la vendimia", agregó Haudet.

Varios referentes de la cultura han explicado que al intentar hablar con el Ministerio de Turismo y Cultura y pedir algún tipo de ayuda o protocolos para volver a desarrollar sus actividades las respuestas no llegan o simplemente son "destinamos todo el dinero a la salud".

"El tema de la crisis de salud y de educación es algo que ya venía y que con la pandemia se ha visibilizado aún más. Salud y educación tienen su presupuesto propio, si en todo caso no se hace la Fiesta de la Vendimia ese presupuesto tiene que ir a la gente de la cultura. Ese presupuesto tiene que ir al mismo sector, no se puede cambiar. Es admirable el trabajo de la gente de salud y educación, su rol es trascendental y eso tiene que servir para que el presupuesto del año que viene sea mayor, pero sin quitarle nada al presupuesto cultural", remarcó Sofía Haudet, a lo que agregó: "Hay una urgencia de políticas culturales".

"Es importante dar respuestas, tenemos que estar unidos todos los que estamos dentro de esto de alguna u otra manera. Se debe encontrar una solución en conjunto para ayudar a todos los sectores", finalizó la Reina Nacional de la Vendimia 2014.