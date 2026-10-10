Gran operativo para rescatar a un andinista de Córdoba que se extravió en Penitentes

Un andinista de 22 años, integrante de la Escuela de Montaña de Córdoba, fue rescatado cerca de las 00.30 de este sábado en la zona de Penitentes, luego de extraviarse en la zona conocida como Quebrada de Vargas, de acuerdo al parte del Ministerio de Seguridad y Justicia.
El gran operativo se puso en marcha después de que las autoridades tomaran conocimiento de que el joven no había logrado encontrar el camino.
Tras establecer comunicación con él, los rescatistas pudieron conocer su ubicación en el sector de la cordillera y organizar el procedimiento para llegar hasta donde se encontraba.
Sufrió una caída y perdió parte de sus pertenencias
El primer contacto con el andinista lo logró personal de Bomberos de Polvaredas. Durante la comunicación, el joven explicó que había sufrido una caída y que, como consecuencia, había perdido parte de sus pertenencias.
Con los datos que aportó, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos de la Patrulla de Rescate y de Gendarmería Nacional, quienes finalmente lograron localizarlo en la zona de la Quebrada de Vargas.
Lo trasladaron al centro de salud de Uspallata
Una vez que fue encontrado, el joven fue trasladado al Centro de Salud de Uspallata para permanecer en observación.
El rescate permitió ponerlo a resguardo después del incidente en la zona de la alta montaña.
Por el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido durante la caída.
En pocas palabras
- Andinista rescatado: un joven cordobés de 22 años fue encontrado en Penitentes tras extraviarse.
- Caída y pérdida: sufrió un incidente en la Quebrada de Vargas, perdiendo parte de sus pertenencias.
- Operativo de rescate: participaron Patrulla de Rescate y Gendarmería, trasladándolo a Uspallata para observación.