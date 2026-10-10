Gran operativo para rescatar a un andinista de Córdoba que se extravió en Penitentes

Sufrió una caída y perdió parte de sus pertenencias

El primer contacto con el andinista lo logró personal de Bomberos de Polvaredas. Durante la comunicación, el joven explicó que había sufrido una caída y que, como consecuencia, había perdido parte de sus pertenencias.

El andinista cordobés de 22 años fue hallado en la Quebrada de Vargas, que es la que se muestra en la imagen. Foto: archivo

Con los datos que aportó, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos de la Patrulla de Rescate y de Gendarmería Nacional, quienes finalmente lograron localizarlo en la zona de la Quebrada de Vargas.

Lo trasladaron al centro de salud de Uspallata

Una vez que fue encontrado, el joven fue trasladado al Centro de Salud de Uspallata para permanecer en observación.

El rescate permitió ponerlo a resguardo después del incidente en la zona de la alta montaña.

Por el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido durante la caída.