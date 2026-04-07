Gonzalo estudia dos carreras y no podía viajar por falta de colectivos: Santi Maratea lo sorprendió con un regalo

Gonzalo y su mama Gonzalo hace un enorme esfuerzo para estudiar con ayuda de su madre.

A esta situación se sumó el cambio en la frecuencia de los colectivos, que terminó perjudicando a Gonzalo. El último servicio sale a las 20, mientras que él termina sus clases a las 21.30. Ante este escenario, decidió pedir ayuda y fue entrevistado por ElDoce.tv. El video se viralizó y finalmente llegó a Santi Maratea, un influencer que se hizo conocido por hacer colectas de ayuda y regalos costosos.

Santi Maratea decidió ayudar a Gonzalo

El lunes por la noche, Maratea compartió un video en sus redes sociales comentando que muchas personas le habían enviado el video de Gonzalo, así que había decidido ayudarlo. "Ver a alguien que tiene ganas de estudiar y tiene ganas de progresar es algo que convoca", comentó el influencer.

Santi intentó contactar a Gonzalo, pero el joven lo bloqueó pensando que se trataba de una estafa. Por esta razón, Maratea decidió contactar a la madre, que trabaja como empleada doméstica en Buenos Aires.

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El regalo de Maratea

Conversó con ella y le contó que quería regalarle un auto a Gonzalo, un MG híbrido con apenas dos meses de uso. En la charla organizaron la sorpresa, y la mujer manifestó su deseo de usarlo también como app de transporte para poder trabajar.

Santi Maratea regala un auto En febrero Santi Maratea hizo un video en sus redes sociales contando que quería regalar un auto.

Gracias a que se conoció su historia, el estudiante tendrá una herramienta fundamental para poder seguir adelante con su formación y cumplir el sueño de recibirse.