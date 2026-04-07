Gonzalo vive en José de la Quintana, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Hace un tiempo, lo entrevistó un medio local y el joven contó que lucha por estudiar en la universidad pese a las dificultades económicas y de transporte. El influencer Santi Maratea vio su video y decidió hacerle un regalo que le cambió la vida.
Gonzalo estudia dos carreras y no podía viajar por falta de colectivos: Santi Maratea lo sorprendió con un regalo
"El último colectivo es a las 20 y yo salgo de la facultad a las 21.30", contó el joven al referirse a las dificultades que enfrenta para poder continuar con sus estudios
El cordobés vive en una casa sin acceso a servicios básicos. A pesar de las dificultades, comenzó a estudiar Traductorado de Inglés y Geología en la Universidad Nacional de Córdoba. La mamá de Gonzalo contó: "Yo no tengo ni agua ni luz, él estudia con la linterna del celular.. y así la vamos luchando".
Para poder ir a clases, el estudiante debe realizar un extenso y costoso recorrido en transporte público, combinando colectivos y hasta un Uber. "Se me hace complicado viajar porque nos cuesta mucho pagarlo", contó Gonzalo al medio cordobés.
A esta situación se sumó el cambio en la frecuencia de los colectivos, que terminó perjudicando a Gonzalo. El último servicio sale a las 20, mientras que él termina sus clases a las 21.30. Ante este escenario, decidió pedir ayuda y fue entrevistado por ElDoce.tv. El video se viralizó y finalmente llegó a Santi Maratea, un influencer que se hizo conocido por hacer colectas de ayuda y regalos costosos.
Santi Maratea decidió ayudar a Gonzalo
El lunes por la noche, Maratea compartió un video en sus redes sociales comentando que muchas personas le habían enviado el video de Gonzalo, así que había decidido ayudarlo. "Ver a alguien que tiene ganas de estudiar y tiene ganas de progresar es algo que convoca", comentó el influencer.
Santi intentó contactar a Gonzalo, pero el joven lo bloqueó pensando que se trataba de una estafa. Por esta razón, Maratea decidió contactar a la madre, que trabaja como empleada doméstica en Buenos Aires.
El regalo de Maratea
Conversó con ella y le contó que quería regalarle un auto a Gonzalo, un MG híbrido con apenas dos meses de uso. En la charla organizaron la sorpresa, y la mujer manifestó su deseo de usarlo también como app de transporte para poder trabajar.
Gracias a que se conoció su historia, el estudiante tendrá una herramienta fundamental para poder seguir adelante con su formación y cumplir el sueño de recibirse.