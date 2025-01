Gisela Campos fue mamá: nació Guillermina, su primera hija

Gisela Campos con su mama Ana Maria.jpeg Gisela Campos con su mamá, Ana María, en la habitación de Guillermina. Foto: Gentileza Gisela Campos

Acompañada por su mamá Ana María y sus más íntimos, con el papá de Guille presenciando el parto, la conductora Gisela Campos tuvo una intervención sin complicaciones que dirigió el médico gineco-obstetra Emilio García junto a su equipo del área de Maternidad de ese nosocomio céntrico.

El abuelo de Guille, y papá de Gisela, Juan Campos manifestó por Radio Nihuil en las puertas del nosocomio: "Estoy muy feliz, muy emocionado, esperando ingresar para verla y conocerla".

"El doctor es un divino, un genio total, un contenedor; quiero agradecer la atención médica y humanitaria que hemos recibido con Guille", expresó por su parte la presentadora de Noticiero 7 Edición Central que va todas las noches por El Siete.

Gisela Campos recibió a su hija con "tranquilidad"

"La verdad que estoy bastante tranquila, pensé que iba a estar más ansiosa en estos últimos días antes del parto", había contado la periodista de El Siete y Virreina Nacional de la Vendimia 2005 a Diario UNO.

Es que, según comentó, el embarazo "se me pasó rápido haciendo cosas, trabajando y disfrutándolo a pleno". Gisela se tomó la licencia por maternidad un tiempo antes para preparar el bolso de Guillermina, descansar en su hogar, recibir a sus amigas y familia, así como "despedir como se debe" a la panza que -dijo con ternura- "la voy a extrañar".

De hecho, el último tiempo no manejó su auto y experimentó los "privilegios" de que "me lleven y me traigan para todos lados", contó con una sonrisa.

Gisela Campos embarazada.jpg Gisela Campos trabajó durante casi todo su embarazo, haciendo el noticiero central de El Siete. Foto: Gentileza Vero Spinelli

Gisela Campos tiene 42 años, en esta Vendimia 2025 cumplirá 2 décadas de aquella noche en la que, representando a Maipú, se consagró Virreina Nacional. Con la reina electa, la recordada sancarlina Nuri Donnantuoni, entablaron una relación vendimial y de amistad que traspasó los atributos para conquistar el corazón de los mendocinos.

Gisela Campos "agrandó" la familia de El Siete

De sonrisa espontánea y un gran sentido del humor, Gisela pronto ingresaría a los estudios de El Siete para atraer a una audiencia televisiva que no para de crecer. Así consiguió un premio Martín Fierro Federal 2021 a mejor conducción femenina.

Y por este vínculo con El Siete que excede lo laboral, la conductora eligió esa pantalla para anunciar su embarazo, en agosto pasado. Y lo hizo afirmando: "En este canal, se agrandó la familia".

Recibida de locutora nacional, la periodista tiene más de 60.000 seguidores en Instagram que este día le dedicaron cálidos mensajes de felicitación por la llegada de su primogénita.

Gisela Campos Noticiero 7 (1).jpg Gisela Campos junto al equipo de El Siete, el día que anunció su embarazo.

El momento más esperado de Gisela Campos

La conexión de Gisela Campos con su pequeña Guillermina fue instantánea, de acuerdo a lo que relató durante su embarazo quien no paró "ni un segundo" de hablarle todo el tiempo a su hija en la panza.

Embed

Como "lo más maravilloso y emocionante que voy a vivir en mi vida" predijo que sería ese primer encuentro maternal con su beba en brazos. Y así fue.

"Es el momento más esperado de toda mi vida, no puedo parar de llorar al imaginarme ese instante de verle la carita, de sentir su olor, escuchar su llanto, saber que todo esto es real", expresó Gisela en la previa.

Gisela Campos embarazada - Vero Spinelli.jpg El embarazo de Gisela Campos fue seguido por la audiencia de El Siete y a través de sus redes. Foto: Gentileza Vero Spinelli

Gisela Campos abrió su corazón al reflexionar: "Es todo lo que quiero alcanzar en mi vida, no hay nada más importante. Valió la pena esperar tanto para encontrarla, abrazarla, conocerla".

Todo este tiempo no dejó de sorprenderse la conductora de El Siete por el cariño que recibe en la calle y en las redes.

Gisela Campos, embarazo (4).jpeg La conductora de El Siete estuvo en todos los detalles para que no le falte nada a su beba al nacer. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"El otro día fuimos al médico con mi mamá, a un control obstétrico, y la gente me saludaba, llamando a la Guille por su nombre", contó agradecida y reveló: "Entramos a rezar un ratito en la Iglesia de los Jesuitas y una chica súper emocionada me abrazó".