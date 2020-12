En cuanto a los restaurantes, Barbera indicó a Radio Nihuil: “Estamos trabajando con el 75% de ocupación permitido por protocolo. Las reservas son altas y todavía hay lugar disponible, pero muchos restaurantes no abrieron porque esta limitación del 75%, más el alto costo y la mano de obra de ese día que hay que pagar tres veces el valor del día, hizo que algunos locales no abrieran”.

“Lo mismo pasa con la hotelería. Dicen que las reservas llegan al 90%, pero hay que tener cuidado con los números porque lo que está habilitado es el 65%, y uno de cada tres hoteles están cerrados”, agregó el empresario.

Barbera sostuvo que Mendoza siempre fue a “contrapié del Gobierno Nacional. Fuimos la primera provincia que abrió el turismo interno, el Gobierno Provincial hizo un gran esfuerzo por abrir el turismo, pero depende mucho de la circulación y mientras no había circulación nacional la ocupación es bajísima, y sigue siendo baja”.

Otra complicación para el sector es que tampoco hay circulación de turismo internacional, a pesar que la provincia lo pidió muchas veces, como la apertura del paso a Chile y también que el Aeropuerto recibiera vuelos de Brasil, pero no se logró.

“Ahora perdemos la esperanza que teníamos para enero y febrero, pensamos que podían llegar a ser buenos meses y después venía la segunda ola, pero vemos con mucha preocupación la temporada de verano. Hay hoteles que ya decidieron abrir en junio del año que viene”, expresó Barbera.

“Estábamos con el pensamiento en el turismo internacional y nacional, con la expectativa del Previaje, que no anduvo. Fue un proyecto bueno para el 2021, pero la gente no compró porque había inseguridad por la circulación, muchas provincias que no dejaban pasar o no había vuelos o viajes terrestres”, agregó.

Por otro lado, indicó que las plazas hoteleras de alta montaña, el sur mendocino y los lugares de naturaleza representan el 25% del mercado. Ese sector hasta hoy tiene reservas que rondan el 70%, mientras que el 75% de las plazas son los hoteles urbanos y las reservas son del 12%, aunque hasta hace unas semanas las estaban en el 4%.

Otra preocupación del sector es que el personal que trabaja en el rubro “salga de la industria del turismo y busque trabajo en otro lado. Se habla a nivel nacional para que el ATP u otra forma de asistencia a los puestos de trabajo exista hasta junio del año que viene, y también con el gobierno provincial para ver de qué manera podemos mantener los puestos de trabajo. Sin los ATP va a quedar mucha gente fuera de la industria”.