Garrapatas: por qué el "truco del esmalte de uñas" es en realidad una trampa peligrosa

Sin embargo, este razonamiento ignora la biología del animal: las garrapatas tienen un metabolismo extremadamente lento y pueden sobrevivir horas, e incluso días, en condiciones de hipoxia.

El verdadero peligro no es que la garrapata sobreviva, sino su reacción ante el químico. Al aplicar esmalte, alcohol o cualquier sustancia irritante, el parásito entra en un estado de estrés agudo.

Esmaltes uñas El esmalte de uñas no hace más que acelerar el proceso de contagio de las garrapatas.

Cuando una garrapata se siente amenazada por agentes químicos como el esmalte, su respuesta biológica inmediata es vaciar el contenido de su estómago. Este fenómeno, conocido como regurgitación, es el escenario ideal para la transmisión de enfermedades.

Al "vomitar" dentro de la herida del huésped, el parásito inyecta directamente bacterias y virus que, de otro modo, podrían haber tardado horas en transmitirse. Es decir, el esmalte no hace más que acelerar el proceso de contagio.

Cómo actuar correctamente ante la presencia de garrapatas

Para evitar complicaciones, los expertos en control de plagas y salud pública recomiendan descartar cualquier remedio casero que incluya calor o químicos. La forma segura de proceder es la siguiente: