Galíndez lanzó una dura amenaza contra el entorno de Maradona

En cuanto al velatorio, Galíndez confesó: "Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos".

Emocionado hasta las lágrimas, Miguel apuntó contra el entorno de Maradona. "Nadie se le podía acercar a Diego. Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie se podía acercar o mandarle algo. Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo", lanzó con signos de bronca.

El masajista después profundizó sobre el tema y contó algunas experiencias personales. "Es un entorno que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, Diego, que es Martín Arévalo", manifestó.

Después, Galíndez le hizo una fuerte advertencia al entorno de Diego Maradona. "¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla. El entorno que estuvo con él… Escúchenme bien: ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh", sentenció el ex masajista del seleccionado.