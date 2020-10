Fútbol 5: con o sin autorización, abrirán las canchas

Aunque no tienen autorización de las autoridades, tanto municipales como provinciales y nacionales, casi 120 propietarios de las canchas de fútbol 5 de Mendoza están dispuestos a abrir las instalaciones para la realización de partidos. Si bien no se descarta alguna gestión del Gobierno en busca de una solución antes de que esto ocurra, los dueños de los complejos -agrupados en Canchas Unidas- no quieren esperar más y han planeado habilitar sus campos de juego este jueves. Hasta ahora sólo pueden realizar entrenamientos o tareas de escuelitas de fútbol, pero no partidos porque esto supone que habrá contacto entre los deportistas, que es lo que impide que se permita este juego, por precaución ante posibles contagios de coronavirus.