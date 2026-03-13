Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia entregaron útiles escolares gracias a la solidaridad de los hinchas

ENTREGA UTILES FGA -CSIR 7 El Centro San José, ubicado en el corazón del Barrio Flores Sur, acompaña a contraturno la trayectoria educativa de más de 180 niños, niñas y adolescentes, además de brindar apoyo nutricional a través del servicio de comedor. Cristian Lozano/Diario UNO

Espacios que acompañan la educación

Casita Trinitaria forma parte de la Asociación Comunidades Trinitarias Mendoza, una organización que desde hace casi cuatro décadas trabaja en el cuidado y acompañamiento de las infancias. En su jardín maternal reciben a niños desde los primeros meses de vida y acompañan a familias vinculadas principalmente al trabajo rural.

Actualmente, el espacio acompaña a más de 160 niños y niñas a través del jardín maternal y de propuestas de apoyo educativo.

Durante la temporada de cosecha —que se extiende entre octubre y marzo— muchas madres y padres trabajan largas jornadas en galpones de empaque o en tareas agrícolas. En ese contexto, el jardín se convierte en un espacio fundamental de cuidado y contención para los niños, que permanecen allí gran parte del día mientras sus familias cumplen con sus jornadas laborales.

Por su parte, el Centro San José, con 37 años de trayectoria, acompaña el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de propuestas de educación no formal y apoyo escolar en contraturno.

En ambos turnos, el espacio trabaja con más de 180 niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo sus trayectorias educativas y generando oportunidades que les permitan proyectar su futuro.

ENTREGA UTILES FGA-CSIR (6) Por su parte, Casita Trinitaria en Guaymallén, acompaña a más de 160 niñas, niños y adolescentes cuyas familias, en su gran mayoría se dedican al trabajo rural, lo que ocasiona que pasen gran parte de su jornada en este espacio. Cristian Lozano/Diario UNO

Solidaridad que nace en la tribuna

La iniciativa solidaria continuará en los próximos encuentros de local, donde los hinchas podrán seguir acercando alimentos no perecederos en los puestos de recolección instalados en el estadio. Además, quienes realicen donaciones participan del sorteo de dos camisetas oficiales del plantel profesional, una propuesta que busca incentivar el compromiso de la comunidad leprosa con esta campaña solidaria.

De esta manera, Fundación Grupo América y el Club Sportivo Independiente Rivadavia continúan fortaleciendo un trabajo conjunto que transforma la pasión por el fútbol en acciones concretas de acompañamiento para instituciones y comunidades que lo necesitan.