Fuerte relato del momento que hallaron a la joven comida por los perros

Atacada-por-perros-muerte-San-Juan1.jpg

En la fiscalía indicaron este mediodía que “la joven intentó huir pero los perros la alcanzaron”. Incluso, dijeron, la mujer pudo llamar a su hermano, quien es policía y se encontraba trabajando, y llegó a decirle que los perros la estaban atacando.

Según los datos que obran en el expediente, el hermano de la víctima, Enzo Ledesma, acudió inmediatamente “pero demoró más de una hora en encontrarla" y que la joven "ya no podía ni hablar". El agente policial llamó a una ambulancia, pero cuando la mujer era trasladada al hospital José Giordano de Albardón falleció.

Tia-de-la-joven-mordida-por-perro-y-muerta-por-hemorragias.jpg

En tanto que su tía dialogó con Canal 8 de San Juan y relató cómo fue que se enteraron de lo que sucedía y cómo dieron con “Florita”, como sus personas más cercanas la llamaban.

"Todos los días salía a caminar. Siempre se iba con los perros de los vecinos, pero los perros volvieron y ella no, eso nos llamó la atención. Ahí me llamó Florita, a las 19.30, y me dijo 'me están comiendo los perros' y cortó. Después otra vez me llamó y me dijo 'me muerden los perros'. Luego su hermano me llamó y me dijo que le avise a sus padres que a Florita la agarraron los perros”, dijo Rosa Ledesma, tía de la joven atacada por la jauría.

"No la encontrábamos. La encontró su hermano, que andaba en moto, estaba tirada, sin ropa y con la ayuda de los vecinos que alumbraron con los celulares, encontramos su riñonera, una zapatilla y un buzo. A las 22 la encontramos, estaba bañada en sangre y muy dañada en las piernas y en los brazos", dijo.

"Florita estaba consciente, se tocaba la cara y pedía agua. Decía que le dolían mucho las piernas, las tenía destrozadas", finalizó.

Con información de San Juan 8.