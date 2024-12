Otra frase clave es “dejar ir lo que no me sirve para avanzar ligero” haciendo referencia a la importancia de soltar aquello que no permite dejarte crecer en este año nuevo.

La expresión “todo lo que necesito está llegando a mí” busca reforzar la fe en la abundancia y en la capacidad de alcanzar metas. La Inteligencia Artificial lo relaciona también con la búsqueda de oportunidades.

Por último, ChatGPT también destaca la frase “el amor, la salud y la prosperidad llenan mi vida” como parte de los deseos universales al iniciar este año nuevo.

buena suerte, año nuevo.avif Frases que hay que decir en año nuevo para atraer buena suerte, según la Inteligencia Artificial

El acto de verbalizar intenciones positivas está alineado con tradiciones de muchos países, como brindar por la salud o pedir deseos al comer las uvas. Esta clase de afirmaciones pueden incrementar tu confianza en el futuro y, por qué no, atraer a la buena suerte.

Los mejores platos para comer en año nuevo, según la IA

A horas del comienzo del 2025, la Inteligencia Artificial definió cuáles son los mejores platos para comer en estas fiestas: