Fotos y videos: la intensa tormenta dejó calles anegadas y hasta una casa tapada de agua

Embed

Su caso es particular. Según le explicaron desde Defensa Civil, justo en su casa desemboca una acequia del barrio que, al no estar conectada con la obra de Irrigación, se rebalsa, provocando la inundación no solo de su extenso patio trasero, sino también del interior de su vivienda.

Esa imagen, del agua por las rodillas no se repitió en otras casas pero sí en calles principales como Guardia Vieja, Almirante Brown, Pueyrredón y Roque Sáenz Peña.

inundacion guardia vieja tormenta.jpg Transitar por Guardia Vieja durante y después de la tormenta que afectó Luján de Cuyo fue una odisea. Foto: producción radio Nihuil

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo confiaron trabajaron intensamente con maquinaria en diferentes puntos del departamento para que fluya el desagüe; aunque el pronóstico señala que continúa latente el alerta por posibles nuevas tormentas hacia la tarde.

pronostico tormentas lujan de cuyo.jpg

Tránsito complicado por calles inundadas en Luján de Cuyo

No solo el durante fue complicado durante la tormenta que contó con caída de granizo pequeño en algunas zonas y fuerte actividad eléctrica en todo Luján de Cuyo.

El centro y Vistalba se vieron muy afectados, principalmente por la inundación de calles principales como Roque Sáenz Peña, Guardia Vieja, Pueyrredón, Almirante Brown y San Martín.

Embed

El agua, que arrastró mucha piedra y tierra, tapó neumáticos y mojó pantalones hasta las rodillas. Algunas camionetas con conductores imprudentes incluso lograron que el agua superase esa marca dejando empapados a los peatones.

Las peores imágenes se vieron en Guardia Vieja, que se transformó en un río de agua marrón que en algunos casos ingresó hasta las viviendas.

tormenta inundacion guardia vieja.jpg

Hay calles que se denominan "calles canales", que son las que escurren todo, se inundan por un rato, hacen que el agua siga su curso normal y luego se secan, explicaron técnicamente desde Luján de Cuyo.

(Video y fotos de radio Nihuil)

Se le inundó la casa una vez más

Quienes la pasaron mal fueron los miembros de la familia Pérez, del barrio Las Praderas de Vistalba, cercano al callejón de la Virgen y Sáenz Peña, la bodega Kaikén y el loteo Don Carlos.

Como ya les pasó hace 3 años, la intensa tormenta de este viernes hizo que se les inundara su casa. “Uno de los autos quedó tapado de agua y ahora estamos usando el techo del otro como mesita”, dijo frustrada Melisa, en diálogo con Diario UNO.

tormenta inundacion vistalba.jpg

Este sábado pensaba celebrar los 5 años de su hijo mayor pero su patio quedó completamente cubierto de agua. Se quedó sin agua potable y sin electricidad y fue visitada por Defensa Civil este viernes a la mañana.

Más tarde llegó Servicios Públicos con máquinas para lograr un desagote. Según confiaron desde la Municipalidad, en ese barrio también otras casas se vieron afectadas aunque no al nivel de la de la familia Pérez.

“El resto del barrio está seco; como si no hubiese llovido; pero toda el agua desemboca en mi casa que está al lado de una acequia a la que le falta una obra para que no se rebalse”, señaló de hecho Melisa.

inundacion tormenta lujan de cuyo.jpg

La tarea de la Municipalidad de Luján ahora está enfocada en desagotar el agua actual pero a futuro se deberá diseñar una estrategia para que una inundación como ésta no se repita. Funcionarios municipales explicaron que para donde podría trabajarse un desagüe mejor, pasa un gran caño de Irrigación.

"Fue un fenómeno extraordinario", agregaron desde Luján, donde en algunos sectores sigue bajando agua. Mientras tanto, las motoniveladoras siguieron en funciones para liberar calles.